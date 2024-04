OTKRIVAMO ZBOG KOJE BOLESTI RASTA MORA NA OPERACIJU: "Nije mogao da stane na noge..." Ovo su detalji

Reper Stefan Đurić Rasta hitno je hospitalizovan zbog nesnosnih bolova, a na Instagramu je otkrio da će danas biti operisan. Kako saznajemo, reper već duži period ima problem sa diskushernijom, a da je vrag odneo šalu shvatio je kada nije mogao da stane na noge.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Izvor blizak reperu kaže, da je on godinama imao problem sa kičmom, međutim, nije pridavao mnogo značenja tome do pre nekoliko dana kada je osetio jake bolove da nije mogao da stane na noge.

Nakon toga njegova devojka je pozvala hitnu pomoć koja je došla rekordnom brzinom, i pomogla Đuriću da uđe u ambulantna kola.

- On je žestoko zaglavio sa diskushernijom, svi znamo koliko je to opasno i kakve sve posledice taj problem nosi. On se nije mnogo opterećivao time do momenta kad desilo to da ne može da stoji. Marija, koja je sve vreme uz njega, je odmah pozvala hitnu koja je došla rekordnom brzinom. Stavili su Stefana u kola i odvezli u bolnicu - rekao je izvor za Kurir.

foto: Printscreen/Instagram, Marina Lopičić

Podsetimo, Rasta se na Instagramu oglasio fotografijom iz saniteta i zahvalio svima koji su uz njega u teškim trenucima kroz koje prolazi.

- Hvala svima na beskrajnoj podršci i pomoći, nažalost nekada tek u ovakvi situacijama čovek shvati koga ima pored sebe, a ja najdivnije ljude ikada i hvala vam na tome. Već danas idem na operaciju, nadam se brzom opravku i druženju, na do sada zakazanim mestima. Onim bezobraznim i bez razumevanja želim isto što se desilo i meni i da Bog da nikada ne prisustvuju mom nastupu jer to nije moja publika, svim ostalima voli vas Rasta - poručio je reper.

foto: Pritnscreen/Instagram

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC