"DŽENAN OD SRAMOTE NE MOŽE U PRIJEPOLJE" Pevač na stubu srama zbog afere: Njegova majka je od početka znala za novu ženu

Dženan Lončarević je bio u naizgled skladnom braku, ali se ispostavilo da navodno 15 godina unazad vara ženu sa ljubavnicom, sa kojom je u međuvremenu dobio i dete, dok je Samira javno pričala da on hoće da je "izbaci iz kuće" u Prijepolju.

- Dženanova majka je otputovala kod njega, jer on od sramote ne može u Prijepolje! Ona više nije u kontaktu sa Samirom, priklonila se njegovoj novoj devojci. Komšije u Prijepolju su u šoku zbog svega što se već dugo dešava sa njima, ne žele nikakav kontakt sa pevačem. Čuli smo da u Beogradu žive na dve adrese, a ne u jednom stanu - ispričao je navodno dobro obavešten izvor iz pomenutog grada za "Blic":

- Pevačeva mama je, svi mislimo, od početka znala za njegovu novu ženu. Dugo je vodio dvostruki život, razočarani smo svi u kraju.

Podsetimo, Dženanova supruga Samira je u svojoj ispovesti istakla da je čula da njen suprug ima vanbračno dete.

- Jedino tražim da se poštuje zakon u svemu ovome, ne tražim ništa više. Ipak sam radnik tog suda, vodim krivičnu pisarnicu i znam kako sve ide. Tražim da se zakažu predmeti koji su pre mene ako su hitni, pa moj. Da li će da bude sutra, prekosutra ili za mesec dana, samo da ide po zakonu. On i njegov pravni tim sada urgiraju sa svih strana da se to ubrza. Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 15 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - rekla je Samira za "Telegraf".

