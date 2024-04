KO JE EPISKOP ILARION KOJI JE SAHRANIO BOJANU JANKOVIĆ? Nekad glumio u seriji "OTVORENA VRATA", zvao se Rastko i izgledao je OVAKO

Danas, 26. aprila, sahranjena je voditeljka Bojana Janković. Nju je na večni počinak poslednjom moltivom poslao patrijarhov vikarni episkop Ilarion.

- Da svi nastavimo da podžavamo našom ljubavlju i verom Bojanu na tajnom putu sa Bogom. Naše dobra vera njoj je sada potrebna. Tugu koju osećamo je izraz naše ljubavi. Potrebno nam je da prevažiđemo grehe Božjom milošću. Da svi sretnemo jednog dana u carstvu nebeskom, Bojanu obasjanu radošću i vaskrsenjem - rekao je Ilarion.

A ko je zapravo on?

Srpski glumac Rastko Lupulović, kojeg Srbija pamti po ulozI Milančeta u popularnoj seriji "Otvorena vrata", zamonašio se i uzeo ime Ilarion. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve imenovao ga je u patrijarhovog vikarnog episkopa novobrdskog.

- Hirotonija izabranog Episkopa novobrdskog arhimandrita Ilariona (Lupulovića), igumana manastira Draganca kod Gnjilana, kojeg je na redovnom zasedanju održanom u Beogradu od 15. do 20. maja 2022. godine, Sveti Arhijerejski Sabor Srpske Pravoslavne Crkve izabrao za vikara Patrijarha srpskog sa titulom Episkop novobrdski, biće obavljena u nedelju, 20. novembra 2022. godine sa početkom u 9 časova, u hramu Svetog Save na Vračaru na svetoj arhijerejskoj Liturgiji koju će služiti NJegova Svetost Patrijarh srpski gospodin Porfirije sa arhijerejima i sveštenstvom - preneli su iz informativne službe SPS.

Na samoj službi risustvovali su patrijarh Porfirije, kao i mitropolit Joanikije. Pre samog čina hirotonije, održava se či narečenja.

Glumac je ranije govorio o tome da nikada nije zažalio što je postao monah.

- Nikada nisam zažalio niti sam se pokajao što sam postao monah. Naprotiv, često mi se događa da Bogu blagodarim što mi je pomogao da se opredelim za ovaj put jer, naravno, sve je zasnovano na čovekovoj slobodnoj odluci. Bez slobodne odluke svakoga od nas nema ni prave slobode. LJubav i sloboda je ono nešto za čim sam ja krenuo - ispričao je za Lapulović u jednoj emisiji.

Od 1992. godine počeo je redovno da posećuje Visoke Dečane, a njegovu odluku da ostane u manastiru, blagoslovio je 1996. godine tadašnji iguman, sadašnji Episkop raško-prizrenski Teodosije. Kao iskušenik proveo je dve godine, i konačno zamonašen je na praznik Sv. kralja Stefana Dečanskog 1998. godine u čin male shime dobivši monaško ime Ilarion, po Svetom Ilarionu Velikom.

- Najbitnija stvar kod mene je moje obraćenje u hrišćanstvo. Sticajem okolnosti sam počeo da odlazim u crkvu. To mi je pomoglo da se spustim na zemlju iz nekih mistifikatorskih oblaka. Uopšte, hrišćanin-pravoslavac je moje najbliže određenje. Osećam se zasićenim od roka i svega toga. Rok je negde u skladu sa opštim načinom života, opštom površnošću. Kad odem na Akademiju, izđuskam se i vratim se kući prazan i tup. Na liturgiju odem sa istim raspoloženjem, sa potrebom da doživim katarzu, ali kući dođem sređen i miran... U susretu sa verom i tradicijom, dolaziš do harmoničnog razrešenja svojih nemira, a u rok životu dolazi do prikrivanja tih nemira ili potpunog otupljivanja svih emocija. Zato ljudi u roku izgube tu neku kreativnu crtu, istroše se, istroše se, istroše se... - rekao je Rastko u jednom intervju koji je dao nekoliko meseci nakon što se zamonašio.

