"JA SAM ZADOVOLJNA ŽENA" Ana Ćurčić priznala da li je ZALJUBLJENA, spomenula i Acu Bulića, evo u kakvom su danas odnosu

Ana Ćurčić uzburkala je javnost odnosom sa rijaliti učesnikom i bivšim robijašem Zvezdanom Slavnićem, a već neko vreme je voditeljka na jednoj televiziji. Priznaje da je i te kako zadovoljna životom.

- Mi ne trebamo prosto uvek biti srećni, srećni ne možemo biti 24 sata. Ali da, zadovoljna sam žena - rekla je Ana na početku.

Otkrila je da li je ogolila sebe učešćem u "Zadruzi".

foto: Printscreen

- U principu, ogolila nisam uopšte. Jesam rekla dosta stvari, većinu nisam. Žao mi je što je jedna takva životna priča kao što je moja, a verujem da ima mnogo takvih priča, ispinovana, i eto, desila se tamo gde se desila. Druga stvar, mislim da je to prosto bio put kojim sam trebala da idem, i da je to apsolutno nešto zbog čega se ne kajem. Donelo mi je neke druge benefite, i oslobodilo me je u mnogim drugim stvarima - istakla je ona.

Ana je priznala da li je trenutno u vezi.

- Nisam zaljubljena, i ne žudim da budem zaljubljena. Nisam uopšte optećena da imam partnera. Lepo mi je u statusu u kom jesam - navela je.

- Svi mi žene imamo udvarače. Visoki su mi standardi u tom smislu, i savetujem svima da budu... (smeh). Šalim se, slobodna sam žena, a manjak ljubavi nemam. Ne bih da se vraćam na to da li sam željna ljubavi, to je neki drugi period. Imam ljubav od onih od kojih trebam, a to su porodica, prijatelji, deca. I kolege, naravno - dodala je Ana.

foto: Printscreen Instagram

Spomenula je i Acu Bulića, nekadašnjeg emotivnog partnera, o kojem se dosta pričalo tokom njenog učešća u rijalitiju.

- Mi smo u odličnim odnosima, uskoro će postati tata. Radujem se tome, čuli smo se, i sve najbolje mu želim. Aca je meni prijatelj dok sam ja živa - zaključila je Ćurčićeva.

kurir.rs/srbija danas/preneo I. L.

Bonus video:

00:17 Pogled iz stana Ane Ćurčić koji joj plaća Aca Bulić