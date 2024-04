"OTAC JE POGINUO, A MAJKA OSTALA SAMA S NAS TROJE" Pevačica prošla GOLGOTU: Sećam se šerpice u koju smo skupljali KIŠU...

Pevačica Ružica Čavić se trenutno takmiči u muzičkom programu „Nikad nije kasno“, svojim pojavljivanjem iz kruga u krug oduševljava publiku, a sad je otvoreno je govori o svom životu.

„Rođena sam u Manjači, to je nekih 45 kilometara od Banjaluke. Imala sam četiri i po godine kada su me spakovali i poslali za Novi Sad. Otac mi je poginuo kada sam imala godinu i po dana, majka je ostala sa nas troje sama, pa pošto su babu raselili, pravili vojni poligon, ona je dobila zemlju u Veterniku kod Novog Sada i tu smo se preselili. U Novom Sadu sam završila sve škole. Otac mi je poginuo u saobraćajnoj nesreći 1973. godine, sa 23 godine, bio je jako mlad.“

foto: Printscreen

„Majka je bila i mama i tata. Imala sam ljubav prema njoj i njenoj požrtvovanosti, pa i kada me grize savest ja sam mislila ‘ne ne, mama će da pati’. Otac mi je čitav život nedostajao, sigurna sam da bi se moj život drugačije odvijao da je on bio živ. U jednom momentu u našoj kući je prokišnjavalo, ja sam bila peti razred osnovne škole, došla sam kući i videla šerpicu u koju kaplje voda i čekali smo majstora da dođe da to zakrpi i ja sam gledala u tu šerpicu i razmišljala ‘dobro, šta, imam sve petice u školi, idem na folklor, imam najbolju drugaricu Maju, znam da pevam, što bih se ja sada nervirala’, najvažnije je da u životu znaš da će to stanje da prođe".

kurir.rs/nova/preneo I.L.

Bonus video:

03:45 SVAĐALI SMO SE, TUKLA SAM I JA NJEGA I ON MENE! Pevačica o odnosu sa suprugom: Ranije ga nije bilo kući, sada ga TERAM MOTKOM