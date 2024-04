"SVI SU ZNALI DA JE EVROVIZIJA 2006. NAMEŠTENA!" Danijel Alibabić tvrdi: To je u stvari bilo takmičenje između dve televizije

Pevač Danijel Alibabić koji je sa svojim bivišim bednom "No Name" trebalo da nastupa na Evroviziji 2006. godine govorio je u nekoliko intervjua da bi želelo otvoreno da kaže šta stoji iza Evrovizije 2006. godine.

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića najpre je rekao da ne želi o tome da govori parcijalno već mu je žalja da jednom gostuje u emisiji u kojoj bi to bila jedina tema kada bi detaljno ispričao sve što zna.

Ipak, pristao je da otkrije neke detalji.

Na pitanje da li je Evrovizija 2006. nameštena tj. da li je bilo pokušaja da se namesti odgovorio je kratko i jasno:

- Jeste!

Tvrdi da su i delegacija Srbije i delegacija Crne Gore znale da će biti takvog pokušaja:

- To je zapravo bilo takmičenje između RTS-a i RTCG-a, a deblji kraju su izvukli učesnici - rekao je Alibabić i dodao:

- Tada je postojala Montevizija, crnogorski nacionalni izbor i Beovizija, nacionalni izbor Srbije. Prvo mesto na Monteviziji osvojio je Stevan Fedi, a No Name je bio drugo mesto. U Srbiji su Flamingosi osvojili prvo mesto, a Ana Nikolić sa pesmom Romale Romali drugo. Žiri iz Srbije dao je nula bodova Stevanu Fediju jer je on bio favorit, a da ne bude da svima iz Crne Gore daju nula bodova, nama tj. grupi No Name su dali četiri. Žiri iz Crne Gore dao je i Flamingosima i Ani Nikolić nula bodova. To je bila ta razlika.

Ipak kako je kao organizator RTS tada imao poslednju reč, odlučeno je da niko ne ode na Evroviziju:

- Loptiva je bila na RTS-u i odlučeno je da niko neće predstavljati tadašnju državu iako smo mi regularno pobedili.

