GORDANA STOJIĆEVIĆ PROGOVORILA O MUŽU: U jednom trenutku sam sa gađenjem pomišljala na muški rod, STALNO JE IMAO NEKE DRUGARICE

Legnda narodne muzike, Gordana Goca Stojićević progovorila je o svom suprugu Radomiru u Emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića.

Priča se povela na inicijativu voditelja jer kako kaže istraživanja pokazuju da ljudi uz ime pevačice na guglu često dodaju reč suprug zbog interesovanja o njenom životnom saputniku.

Ispričala je kako su se njih dvoje upoznali.

- To je bilo toliko davno, 1800. Ja se više i ne sećam. Upoznao nas je moj zet Slobodan Marković, koji je radio sa njim u to vreme. On je suprug moje sestre, koji je iz druge profesije, ekonomske. Dakle, oni su radili u istoj firmi, pa je ovome se smučilo što Radomir stalno kao priča o nekim drugaricama. "Kad će bre više neka devojka" govorio mu je - rekla je pevačica i dodala:

- Ja sam tada Izašla iz neke neuspele veze i s gađanjem sam pomišljala na muški rod u tom trenutku-. Međutim, vremenom mi se ukus poboljšao, naravno. Tako je to nastalo kao i posle toga naše dve ćerke.

