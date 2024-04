SADA JE ZVANIČNO! DUŠICA JAKOVLJEVIĆ SE VRATILA NA PINK! Sa suzama u očima progovorila o svemu: Nije trebalo tako da postupim...

Voditeljka Dušica Jakovljević se danas vratila ružičastom jatu i spremna je da zasija u novoj voditeljskoj ulozi na TV Pink

Voditeljka je iskreno govorila o razlogu svog povratka, a tokom razgovora se i rasplakala, te priznala da joj u međuvremenu nije bilo lako.

foto: Printscreen Pink

- Kad god sam srela nekoga svi su me pitali kada ću se vratiti. Da se nije dogodilo to razilaženje, mislim da ne bih bila svesna koliko srce ima TV Pink i koliko smo porodica. Kada nekog toliko voliš, onda preko svega može da se pređe. Tek kada sam se spakovala i otišla, shvatila sam šta sam izgubila. Dok se sama nisam naučila pameti, nije mi bilo lako psihički, ali mnoge stvari u mom životu nisu slučajne. Bog me čuva više nego što sam čuvala samu sebe - rekla je, pa dodala:

- Ovo ćemo gledati kao da sam bila na kratkom odmoru, shvatila gde mi je mesto i izvinila sam se televiziji Pink, ovo je moja druga kuća, od čelnika sam naučila šta je dostojanstvo. Ovaj povratak je stvar osećanja i povređenosti nekoga, a vreme će sve dokazati. Svesna sam koliko neko treba da me voli da bi me raširenih ruku primio nazad - rekla je, pa dodala:

foto: Printscreen Pink

- Donela sam neke odluke u životu iza kojih treba da stojim. Da nisam tada otišla na pauzu, ne bih sa ovolikim uzbuđenjem otkrila šta me sve čeka.

kurir.rs/premijera vikend specijal

Bonus video:

00:15 Dušica Jakovljević peva