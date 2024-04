"GRIZE ME SAVEST, UZIMAM PRVI JUTARNJI AVION!" Katarina Grujić priznala da je u problemu: Dve noći kad nisam tu...

Poznato je da se u muzičkom svetu većina pevačica nakon rođenja deteta povuče sa javne scene i nastupa, međutim to nije slučaj sa Katarinom Grujić.

Iako je nedavno dobila ćerkicu, pevačica uspeva da postigne sve što je postavila kao svoje ciljeve, a kako sama ističe, oduvek je maštala o tome da istovremeno bude domaćica, majka i pevačica.

-Ja sam od prvog trenutka znala da ću da budem u isto vreme pevačica, domaćica, majka i žena naravno. Uvek sam smatrala da mogu da radim tri stvari u isto vreme, možda i više. Ne vidim sebe da bih mogla da prestanem da se bavim ovim poslom, ako mi zdravlje ne bude dozvolilo, to je već druga priča i naravno da bih onda bila primorana da prestanem, ali ovako ne. Mislim da mogu da hendlujem na svim poljima, to sam uspela i mislim da ću biti još bolja – istakla je Grujićeva u razgovoru.

Ipak, jedini trenuci kada Katarina ne provodi vreme sa svojom ćerkom su vikendi, kada je na nastupima.

-Mene vikendima grize savest i ja uzimam prvi jutarnji avion i odmah se vraćam. To su samo dve noći kada nisam tu, ali opet me grize savest. Zovem naravno dvesta puta moje roditelje, dadilju i sve njih da proverim da li je sve u redu i da je vidim na video pozivu. To je majčinska ljubav i to što se oseća je stvarno jako. Ne mogu bez nje, ali opet, ne mogu ni bez posla i moram da uklopim te dve stvari - zaključila je pevačica.

