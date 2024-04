"OD POKAJANJA SAM JEDVA OTVORILA VRATA PINKA" Dušica Jakovljević priznala kako je protekao susret sa MITROVIĆIMA: Izvinila sam se

Voditeljka Dušica Jakovljević danas je gostujući u emisiji "Premijera - Vikend specijal" govorila je o razlogu svog povratka na televiziju Pink.

Ona je otkrila da oseća ogromno pokajanje, ali i zahvalnost zbog mogućnosti koju su joj čelnici televizije dali.

- Razmišljala sam kako to da me niko nije pozvao kada sam otišla? Onda sam shvatila, otišla sam perko noći, šta mogu da očekujem da mi neko kaže? - rekla je Dušica, pa dodala:

- Od pokajanja sam jedva otvorila vrata televizije. Osećam ogromnu zahvalnost čelnicima što su prihvatili da se vratim. Pre 10 godina, kada mi je Pink dao priliku, shvatila sam da jesam za tu veliku scenu - rekla je Dušica, pa priznala kako se oseća pred povratak.

- Nemam tremu, imam samo odgovornost koju sam uvek i imala - zaključila je ona.

- Kad god sam srela nekoga svi su me pitali kada ću se vratiti. Da se nije dogodilo to razilaženje, mislim da ne bih bila svesna koliko srce ima TV Pink i koliko smo porodica. Kada nekog toliko voliš, onda preko svega može da se pređe. Tek kada sam se spakovala i otišla, shvatila sam šta sam izgubila. Dok se sama nisam naučila pameti, nije mi bilo lako psihički, ali mnoge stvari u mom životu nisu slučajne. Bog me čuva više nego što sam čuvala samu sebe - rekla je, pa dodala:

- Ovo ćemo gledati kao da sam bila na kratkom odmoru, shvatila gde mi je mesto i izvinila sam se televiziji Pink, ovo je moja druga kuća, od čelnika sam naučila šta je dostojanstvo. Ovaj povratak je stvar osećanja i povređenosti nekoga, a vreme će sve dokazati. Svesna sam koliko neko treba da me voli da bi me raširenih ruku primio nazad - rekla je, pa dodala:

- Donela sam neke odluke u životu iza kojih treba da stojim. Da nisam tada otišla na pauzu, ne bih sa ovolikim uzbuđenjem otkrila šta me sve čeka.

