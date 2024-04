PEVAČEV SIN POBEDIO LEUKEMIJU: Doveo ga u studio, dečak sve oduševio! Neda Ukraden uputila emotivne reči: Zaslužio je našu ljubav

Učesnik emisije "Nikad nije kasno" Miroslav Mišić Mijo (45) iz sela Draksenića kod Kozarske Dubice sve je raznežio pričom o sinu Lazaru koji je proveo blizu godinu dana na jednoj klinici lečeći se od leukemije, a sada je milionski auditorijum imao priliku da ga upozna.

U prošlom izdanju emisiji Mijo je obradovao gledaoce divnom vešću da je Lazar izašao iz bolnice i da su svi zajedno „u Mišića čoporu“, kako je tada naveo, a sada je radosne vesti rešio „da prenese i uživo“ sa gledaocima popularnog muzičkog takmičenja.

-Moram da pozdravim mog drugara Lazara, molim aplauz za njega – rekao je emotivno Žika Jakšić predstavljaući mališana koji je došao sa majkom u veliki "Grandov" studio da podrži nastup oca koji je i ušao u ovo takmičenje da bi se borio za svog sina.

-Lazare, prvo mi baci pet – rekao je oduševljen Žika Jakšić nakon burnog apaluza, a potom je dao mikrofon dečaku i zamolio ga da pozdravi gledaoce.

Mališan je prozborio neku reč, a Žika je to nagradio aplauzom i upitao dečaka da li želi da bude na televiziji, na šta je Lazar odgovorio odsečno:

-Ne – rekao je Lazar.

-Lazar je, hvala Bogu zdrav, lep i veseo. Eh, srce moje lepo – konstatovao je Žika dok je Lazar slao poljupce svom ocu koji je stajao na sceni.

Neda Ukraden podelila je impresije nakon MIjove životne priče.

-Čula sam da ti je sinu bolje i aplauz za to. To je u stvari najdivnije od svega. Mali se zove Lazar, i koliko ima godina? – pitala je Neda, a Mijo je ponosno odgovorio da njegov sin u maju puni tri godine.

-Lazar je zaslužio svu našu ljubav, i tvoju naravno. Neka mu Bog da zdravlje i srećno detinjstvo, a ja sam čula da ti osim što si biznismen i što se baviš građevinarstvom, ti si u stvari vrsni i pravi muzičar. Nisam do sada imala prilike da te čujem i biće mi drago da vidim tvoj nastup – rekla je Neda, a Mijo je izveo pesmu Šerifa Konjevića „A onda mi pričajte o njoj“.

MIjovo pevanje kojem je prethodila dirljiv razgovor sa njegovim sinom doveo je članove žirija na ivicu suza, dok su pojedini u studiju sve vreme gledali u takmičarevg preslatkog naslednika, što je primetila i Dragana Katić.

-Moram da priznam da je veći deo publike i nas prisutnih bio usmeren na Lazara koji je beskrajno šarmantan. On ne zna reči pesme, ali kao da ih zna – rekla je Dragana i dala reč Nedi Ukraden.

-Ja sam iskreno jako ugodno iznenađena. Ovo je vrhunska interpretacije jedne izuzetno teške pesme. Šerif Konjević je velemajstor i svaku pesmu koju donese on donese na jedan poseban način. Ti si to toliko dobro uradio, Miroslave. Ja ne znam šta ti gradiš i šta zidaš, ali uhvati se ti mikrofona. Ne bi se Šerif postideo tvoje interpretacije a to je domaći zadatak za mnoge profesionalne pevače koji ne mogu da pevaju njegove pesme. Ti si je velemajstorski doneo – rekla je Neda oduševljena Mijovom interpretacijom.

Goran Šljivić otkrio je da je imao priliku da upozna takmičara još u prvoj emisiji ove sezone.

-Tada smo pričali i znam celu njegovu istoriju i karijeru. Kada sam čuo prvo njegovo izvođenje u prvom krugu rekao sam to je to, ovog čoveka ne treba više uopšte komentarisati o načinu kako peva. Ovo je jednostavno savršeno – rekao je Goran i naglasio:

-A večeras sam vrlo srećan pošto sam upoznao Lazara… Aplauz za našeg Lazara.

I sam Lazar je aplaudirao dok mu je mahala Neda pozivajući ga da se pridruži žiriju.

Saša Milošević Mare istakao je Mijovo fantastično pevanje.

-Kada izabereš pesmu koju je izveo Šerif Konjević na maestralan način, a koju mu je pisao Šaban Šaulić, a svi kažu da je bilo maestralno, nema mnogo iznad toga. Ti si pokazao u ovoj pevačkoj akrobatici da ti ništa nije strano i još jedna briljantna izvedba. Ja ti čestitam, na pravom si mestu. I ti i ja, a i Lazar vidim ima glas na tebe – rekao je Mare.

Muzičko iznenađenje usledilo je u revijalnom delu kada je Miroslav sa Ivanom Dimkovski izveo pesmu „Lutka za bal“ Parnog valjka, a i taj nastup nagrađen je zasluženim ovacijama.

Završetak pesme izveo je i malog Lazara na scenu koji je čestitao na svoj način na sjajnoj izvedbi, a MIjo je morao da pazi da se dečak ne saplete o delove scene i stepenice koje se ne vide iza kamera.

-Evo dok uhvatimo Lazu da vidimo ko je naš sledeći kandidat – rekao je Žika i pozdravio takmičara i njegovu porodicu.

Miroslav je pre nekoliko godina okušao u sreću u „Zvezdama Granda“, kada je uprkos dobrom pevanju dobio kritiku na račun izgleda usled viška kilograma, međutim volju da promeni svoj žviot dobio je pre dve godine kada je odlučio da operiše želudac.

-Tada je mene i Saša pohvalio da ja pevam i ubijam, ali mi je rekao da dođem sledeće godine i da nemam pola od kilograma koje sam imao. Opet mislim da bi bio inatniji da mi je rekao do emisije imaš tri meseca, skini trideset kila. Pokušavao sam nešto, skinem deset, dobijem petnaest kilograma. U jednom trenutku sam imao 170 kilograma, nazvao sam doktora i otišao na operaciju. Doktor Miroslav mi je spasio život, rekao mi je da za deset dana skinem deset kilograma, sve sam završio za četiri dana i sada imam nov život- rekao je Miroslav koji je za Grand govorio i o borbi svog malenog sina.

