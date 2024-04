"KAO DA SAM U KONTEJNERU" Bivši bubnjar YU grupe živi u jezivim uslovima, otkrio ko mu je nudio pomoć: Kad popijem, super sam!

Bivši bubnjar "YU grupe", Slobodan Jurišić Jura rastužio je javnost kada je otkrio da živi u nehumanim uslovima, u kući bez struje i vode.

Slobodan je sada otkrio da je utehu pronašao u alkoholu, kao i da su ga brojne kolege zvale kako bi mu pružile pomoć.

- Kad popijem alkohol, onda sam super. Sada sam malo popio, tri pelinkovca. Tetku, koju najviše volim, zbog toga nerviram, i kažem joj da ću prestati kad bude bolje. Ne može da mi pomogne ona kod finansija, ima smešnu penziju, jadna. Međutim, ima drugih koji mi pomažu, sada su počeli da uplaćuju, nadam se da će biti okej - rekao je Jura, pa nastavio:

- Ne mogu da vam objasnim kako je to, izgubio sam sve pare od stana. Vi kad biste ušli u moj stan, mislim da biste povratili, nema šanse da ne bude tako, jer kad uđeš unutra, to je strašno! Mogu da budem bez struje i vode, ali gore mi je što toliko đubreta ima okolo. Kad bi neko došao samo da mi sredi gajbu, živeo bih tu. Inače, j**eš struju, ne treba mi, samo treba ono đubre da srede, ja sam sredio 50 odsto, ali 50 odsto je pakao. Tu je bilo milion flaša, ne znam kako je živela osoba koja je pre mene ovde boravila, taj čovek je umro. Romi su hteli da dođu da žive ovde, ali kada su čuli da nema struje, otišli su. Ovo je pakao, kao da sam u kontejneru, strašno - rekao je Slobodan koji kaže kako nije imao drugog izbora već da živi na taj način.

- U pitanju je stan preko puta apoteke u Perlezu, mestu koje je 20 kilometara udaljeno od Zrenjanina. Pre 10 ili 15 dana sam se uselio u stan. Nisam imao kuda, a pre toga, dok sam mogao, plaćao sam lep stan koji nije imao struje, ali posle nisam imao kinte i brat pokojnika koji je ovde živeo, pustio me je da živim tu. "U tom stanu ne treba ništa da se plaća, samo tu živi, nema problema", tako mi je rekao, ali stan je u haosu - naglašava muzičar.

Brojne kolege su ga pozvale ne bi li mu pružile pomoć, zbog čega se muzičar emotivno slomio.

- Zvalo me je 30 bubnjara iz cele Juge, iz Nemačke, Švajcarske, svi me zovu, tako je, kako je, šta da radim - rekao je on kroz plač za "24sedam".

Žika Jelić je rekao da je spreman da pomogne bivšem kolegi, ali i istakao da ne razume zbog čega to njegovi sinovi nisu uradili.

- Nije me Žika zvao, ali mislim da će me zvati ovih dana. Mi se nikada nismo čuli ni kada smo svirali zajedno, oni ne zovu ni Peru. Niko me nije do sada zvao, ni Dragi, ni Pera. Čudni su malo, nisu nadmeni, ali su teški kad je reč o privatnom druženju.. Ono što je Žika izjavio kako ja imam dva sina, što mi ne pomognu... Pa sinovi su mi pomagali dok su mogli, a sada ne mogu ni oni, a ja to od njih ni ne tražim. Ovaj matori je u kreditima, a mlađi radi kao čuvar. Podržavaju me u nematerijalnom smislu - ispričao je Slobodan, i istakao da njegov drug Ivan Fece Firči, kao i basista "Slatkog greha", mogu da mu pomognu.

- Najviše Firči hoće da mi pomogne, trebalo je da me pozove, ali još nije. Ostalo je još dva člana "Slatkog greha", bivšeg Breninog benda, a jedan od njih, basista, ponudio mi je pomoć. Predložio mi je da dođem u Karlovce, da će mi dati kuću, bubanj i sve - zaključio je Jurišić.

Kako je Slobodan istakao, u kući nema ni struje ni vode. Zidovi su oronuli i puni vlage, šporet "Smederevac" koji ne funkcioniše, propali kauč, oronuli kredenac, stari i razbijeni prozori, stare stolice...

