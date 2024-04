ISPOVEST PEVAČA ČIJI JE TROGODIŠNJI SIN POBEDIO TEŠKU BOLEST! Mališan se borio s leukemijom, nedavno izašao iz bolnice

Nastup Miroslava Mišića Mija ove nedelje izavao je suze kod miliona gledalaca, a sve zbog toga što se na snimanju emisije „Nikad nije kasno“ pojavio njegov trogodišnji sin Lazar koji je pobedio leukemiju.

Sa sinom u naručju, Mijo je stao pred kamere i sa suzama u očima priznao da je u emisiji pokazao sve svoje emocije i da nije mogao da se suzdrži tokom pevanja.

foto: Printscreen/Grand Online

- Priznaću vam da sam se do sada svaki put suzdržavao od suza, a sada prvi put, krenu suze i ne mogu da ih zaustavim. Na početku pesme je izašlo onako kako je bilo u duši – počeo je Mijo.

Lazar je pre samo nekoliko nedelja izašao iz bolnice gde je dugo bio sa pevačevom suprugom, a Mijo kaže da se sada polako sve kockice vraćaju na svoje mesto u njegovoj porodici.

-Obećao sam prošli put da ću ga dovesti na snimanje i sada je tu. Nas je iznanadio, inače kod kuće uzima mikrofon, voli da peva, aktivan je. Mislio sam da će mu zbog ljudi ovde biti problem, da će se prepasti zbog svega toga, ali nije, bio je super. Supruga je takođe bila prvi put večeras, sada sve ide ka svom mestu u mom životu. hvala Bogu da je on dobro, sada je osmeh još veći – kazao je ponosni tata i dodao:

-Imam osećaj da će nas on sve pobediti, život je pred nama pa ćemo videti, neka je on živ i zdrav. Lazar nema još pune tri godine, ali kada peva, ja ga slušam. On promaši intonaciju, pa se lagano vrati, to je zaista fascinantno za tako malo dete.

foto: Printscreen/Grand Online

Na samom kraju razgovora, pevač se dotakao i uspeha koji je do sada postigao u emisji, pa je progovorio o finalu.

-Imam finale u glavi, ali nemam onu klasnično da hoću pobedu, imam pozitivno iščekivanje da će se to finale meni desiti. To misli svako, možemo mi da kažemo da idemo drugarski kroz takmičenje, da nam bude zabava, da se stekne popularnost. Ne postoji takmičenje na svetu da čovek ne priželjkuje da pobedi, kad u nešto uđeš, onda moraš pobediti. Bar se pripremiti na to, pa ako se ne desi, nema veze idemo na drugu stranu – zaključio je Mijo, a video pogledajte na počestku teksta.

Kurir/Grand/preneo: I.L.

