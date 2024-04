NEKADAŠNJA ZVEZDA GRANDA U BRAKU SA POZNATOM VODITELJKOM! Svaki dan je gledate na malim ekranima, a izgledom oduzima dah (FOTO)

Pevač Mirče Radulović mnogima je poznat kao kandidat muzičkog takmičenja Zvezde Granda gde je i započeo svoju karijeru.

foto: Printscreen

Nekolicina ljudi ga je primetila i kao supruga jedne od najatraktivnijih voditeljki, Ane Radulović, koja mnogima oduzima dah svojim izgledom.

Ljubavni par je godinama u srećnom braku, a Ana je nekoliko puta govorila o porodičnom životu sa pevačem.

foto: Printscreen/Instagram

Radulovićka je svojevremeno istakla da je bila ljubomorna na posao koji radi njen muž, kao i na zgodne dame koje se „motaju“ oko njega, a da se sada sada situacija obrnula, te da je njen muž onaj koji je posesivniji.

- Ja sam stalno govorila: "Moj Mirče nije ljubomoran, mi nemamo tih problema", a onda mi je on rekao: "Nisam bio, ali eto postao sam" - govori Ana kroz smeh, te dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Ljubomorna sam bila ja, ali na početku naše veze. Nisam poznavala njegove koleginice, pa kad ode na svirku i slika se s njima, ja se pitam zašto baš on od svih muzičara na sceni. To je bio strah da ga ne izgubim. Kad sam se s tim izborila i došla dovde gde sam sad, stvarno nema mesta za ljubomoru. Mirče mi nikad nije pravio scene, on je neko ko je miran, staložen, ali nije ni imao razloga za to. Razume moju prirodu posla, gde sam često okružena muškarcima, ali nema mesta za nepoverenje.

