BRENA OTKRILA NEŠTO ŠTO SE DO SADA O NJOJ NIJE ZNALO: Iznenadićete se šta sve zna da radi! Ovako je slavila Prvi maj

Balkanska folk zvezda, Lepa Brena, koja je više od četiri decenije na estradi, praznik rada voli da provede sa porodicom. Brena kaže da se tog dana u dvorištu njihove kuće ori muzika i peče roštilj.

foto: ATA Images

- Boba i ja smo mnogo puta za Prvi maj našoj deci priređivali pravu zabavu. Prijatelji bi došli kod nas sa svojom decom i napravili bismo pravu feštu. Boba, Filip, Stefan i Viktor su uvek bili zaduženi za roštilj, a moje prijateljice i ja za kolače i kiflice sa sirom i džemom. Organizovali smo razna takmičenja u stonom tenisu. Muzika je treštala, i to ona koju najviše vole naša deca jer smo morali da se prilagođavamo njihovim ukusima. Slušali smo sve, od tehno muzike, preko rokenrola, pa sve do popa. Naravno, bila je tu i narodna muzika koju svi volimo - priča Brena i dodaje da je i u detinjstvu volela da proslavlja ovaj praznik:

- Sa roditeljima, bratom i sestrom sam išla u prirodu ili na fazaneriju, koja je bila u blizini Brčkog gde sam rođena i odrasla. Obavezno se vrtelo jagnje, a stariji su pili hladno pivo. Dečaci su igrali fudbal, a mi devojčice smo brale bele rade, od njih pravile venčiće i stavljali ih oko glave. Bilo je to vreme apsolutne sreće i radosti.

Brena kaže da se ne libi nijednog kućnog posla i da ume da barata alatom!

- Živela sam u porodici u kojoj smo radili sve kućne poslove. Podrazumevalo se da znamo da okrečimo stan. Prozori u to vreme nisu dobro dihtali, pa sam morala da znam i da stavljam trake na ivice stolarije. Pored toga, znam i da farbam vrata, šmirglam i menjam osigurače. Bušilicom sam pravila rupu u zidu da bih mogla da okačim neku sliku ili ogledalo. Znam da koristim i šrafciger, čekić i klešta. Ne postoji nijedan od tih kućnih poslova koji i danas ne bih znala da uradim. Svako to treba da zna jer se nikada ne zna šta će vam zatrebati u životu - priča folk zvezda i dodaje da zna i da šije:

foto: Damir Dervišagić

- Sestra i ja smo vezle goblene, obične i vilerove. Naučila sam i da vezem jastučiće, a vrlo brzo sam naučila i da šijem. Sećam se da sam pred neku igranku kupila materijal i sašila sebi pantalone i košulju. Bila sam veoma ponosna na sebe!

Brena kaže da poslove ne treba deliti na muške i ženske, ali da one fizičke zahtevnije treba da radi jači pol:

- Teže fizičke poslove treba da rade muškarci, ali ima mnogo žena koje su rođene da rade neke poslove koje su do sada radili samo muškarci. Tako danas imamo žene astronaute, one koje voze bagere, motore, autobuse, traktore, avione... Potpuno je svejedno da li će to raditi muškarac ili žena, važno je da to rade dobro. Protiv sam negativnih podela i animoziteta između muškaraca i žena i svako treba da radi ono za šta je talentovan.

Kurir/Informer/Preneo: I.L.

Bonus video:

01:12 Lepa Brena i Čola napravili ludnicu na Kopaoniku