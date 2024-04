"IMA PRIVATNI BIZNIS, TRI FIRME, A TO NIJE SVE..." Ovo je istina o bogatstvu Halida Muslimovića, a evo čime mu se bave sin i ćerka

Jedan od popularnijih folk pevača Halid Muslimović, svoju karijeru gradio je na pesmama, ali i na skandalima.

- Ja sam još sa vremenom nekako skučen! Imam puno obaveza, mnogo nastupa, radim u studiju za sebe, radim nekad i za druge... Imamo porodični biznis, maltene tri firme u Prijedoru. Moja porodica vodi, ja im pomažem, moram biti prisutan. Imam, pored toga, i ranč, gde opustimo dušu, malo oko voća, povrća... Imamo neku svoju porodičnu, životnu harmoniju, ali šta ću, moj posao je takav da putujem, putujem, putujem...

Jedan od najpopularnijih folk pevača na ovim prostorima Halid Muslimović svoju karijeru gradio je isključivo na pesmama, dok je privatni život čuvao daleko od očiju javnosti. Međutim, ne krije da i dan danas porodične obaveze često ispaštaju zbog poslovnih.

Više od dve decenije je u braku sa svojom suprugom Adelisom, sa kojom ima ćerku Lejlu i sina Enisa, koji su nasledili tatin talenat za muziku.

Nisam od onih roditelja koji po svaku cenu želi da deca idu u pravcu koji ja želim. Međutim, i jedno i drugo su muzički nadareni. Moj sin Enis je baš nadaren kao muzičar, video sam to po njegovom pristupu klavijaturi. Kada je bio klinac, ja se posle dva-tri dana vratim s puta, on skine numeru perfektno, onako sam, a Lejla super peva. Nikada nisu pokazali želju da bi bili u tom svetu. Završili su fakultete, magistrirali u nekom drugom pravcu - sin je magistar informatike, ćerka magistar ekonomije u turizmu, hotelijerstvu, i to je njihov put, ja ih podržavam gde oni žele, gde ih srce vuče - rekao je on u emisiji "Premijera".

