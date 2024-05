SORAJE VIŠE NEMA U JAVNOSTI, A O OVOJ IZJAVI SU NEKADA SVI BRUJALI! Tada je otkrila šta radi i koliko novca uzima

Nekada starleta, a danas majka, Soraja Vučelić, povukla se iz javnosti i posvetila sinu Kanu, pa retko objavljuje snimke iz noćnog provoda kako je ranije to radila.

Soraja je javnost stekla kao starleta, ali pokušala je da se oproba i kao pevačica.

- Makedonci vole Soraju jer izgleda odlično, oblači se provokativno i ne nosi brushalter. Gde god se pojavi, nastane delirijum. Samo za otvarenje usta dajemo joj od 1.000 do 1.300 evra - rekao je ranije Alek, menadžer jednog kluba u Skoplju.

- Ja nisam pevačica! Sa Davorom Markovićem samo snimila pesmu "Đavo", a on je u Makedoniji veoma popularan pa često nastupamo zajedno. Budući da svoja javna pojavljivanja naplaćujem, normalno je da i za te nastupe tražim honorar. I to nije slučaj samo u Makedoniji, već sam sve traženija i u Srbiji, gde u poslednje vreme uzmem i do 1.300 evra po nastupu - rekla je pre mnogo godina starleta, i navela da je od jednog imućnog Makonca dobila čak 3.000 evra za pevanje.

Podsetimo, Soraja Vučelić svog sina Kana oblači u najskuplju garderobu i kupuje mu sve što poželi.

- Ova godina mi je bila jedna od najlepših jer sam dobila sina koji je promenio i ulepšao moj život, ovo je moja najlepša godina... Iskreno, mislim da sam rođena za ulogu majke jer sam se bez ikakve pripreme snašla, nego kao da mi je to ceo život da radim. Taj majčinski instinkt je došao do izražaja, tako da sam sad stručno spremna - rekla je Soraja za "Premijeru" i dodala:

- Ko god ga vidi svi su oduševljeni. Ništa mi ne pada teško kad je Kan u pitanju, čak ni kad ne spavam. Volela bih da sve nasledi od mene većinom jer sam ponosna na sebe i na svoj život i ništa ne bih menjala. Volela bih da bude na mene, moj karakter, sve moje... Mislim da sve dođe u svoje vreme, nisam u tom smislu razmišljala da treba da se desi. Svakoj ženi želim da ima bar jednu bebu pored sebe, sad mi već fali novorođenče, ja kad vidim tek rođenu bebu, ja se istopim. Ja sam nepredvidljiva. Pričaćemo posle Nove godine, biće lepih vesti - poručila je Vučelićeva.

