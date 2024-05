Letnji aranžmani za sve regije Španije! Travellandove sjajne ponude dostupne u poslovnici i tokom praznika!

Sa toplim vremenom tokom većeg dela godine, gostoprimljivim ljudima i neiscrpnom ponudom aktivnosti i atrakcija, Španija je destinacija koja nikada ne prestaje da očarava i inspiriše svoje posetioce. Zato dobro došli u zemlju sunca, strastvenih flamenco ritmova i neodoljive gastronomije!

foto: Promo

Direktnim letom Beograd - Valensija - Beograd, agencija “Travelland” je spremila paket aranžmane na 7 noćenja sa polascima svakog četvrtka počevši od 20. juna.

Dragulj obale Španije, Costa Blanca, skriva nekoliko sjajnih hotela koji bi mogli biti vaš izbor tokom letnjeg odmora.

Hotel koji je poznat kao najviši hotel u Evropi nosi ime Gran Bali 4* i nalazi se u Benidormu. Smešten je u blizini plaže Panient i pruža širok spektar sadržaja za goste. Najniža cena paket aranžmana je 773 evra za sedam noćenja.

foto: Promo

Za pravi porodični odmor obogaćen sadržajem za decu, preporuka je hotel Port Denia 3*. Smešten je u gradu Denija i odlično je pozicioniran – na svega 200 metara od plaže La Marineta. Najniža cena paket aranžmana je 818 evra sa boravkom na 7 noćenja.

foto: Promo

Rincón de Loix je popularna turistička četvrt u Benidormu, jednom od najpoznatijih letovališta na Costa Blanci u Španiji. Ova živopisna oblast, smeštena na brdu iznad grada, nudi spektakularne poglede na obalu i more, pružajući posetiocima savršen ambijent za odmor i relaksaciju.

Sa svojim širokim izborom hotela, apartmana, restorana, barova i prodavnica, Rincón de Loix je idealno mesto za sve one koji traže dinamičan i zabavan odmor. Jedan od traženijih hotela u ovoj oblasti je hotel Magic Aqua Rock Gardens 4*. Hotel se nalazi na 150 metara od plaže Levante . Ovaj šarmantni hotelski kompleks je dizajniran kao tropski raj sa vodenim parkom i bazenima koji su inspirisani prirodnim okruženjem. Gosti mogu uživati u obrocima sa pogledom na bazen ili uživati u osvežavajućim koktelima u opuštenoj atmosferi.

Uz obalu mora na prelepoj promenadi koja gleda na plažu Poniente, smešten je hotel Voramar 4*. Hotel nudi širok spektar sadržaja i usluga, uključujući bazene, wellness centar, fitnes prostoriju i restorane koji služe ukusne lokalne i internacionalne specijalitete. Najniža cena po osobi za 7 polupansiona je 859 evra, što je i više nego dobra cena za visok kvalitet usluge koji pruža.

foto: Promo

Slikovite plaže, šarmantna srednjovekovna sela, autentični katalonski specijaliteti, sangrija...neki su od razloga zašto treba letovati na Costa Bravi. Ovo je destinacija koja budi sva čula i ostavlja neizbrisiv trag u srcima svih koji je posete. Svaki korak kroz Costu Bravu je putovanje kroz vreme, otkrivajući slojeve njene fascinantne istorije. Boravak na 7, 9, 10 ili 11 noćenja po povoljnim cenama obezbedila je agencija “Travelland” koja će vam biti dostupna I tokom predstojećih praznika. Jedna od vrlo pristupačnih ponuda je cena od 454 evra za boravak na 7 noćenja u hotelu Internacional 2*. Izdvajamo još neke hotele iz ponude koji su pokazali odličan balans cene i kvaliteta:

Hotel Rosa Nautica 3* je šarmantni hotel smešten u lepoj turističkoj oblasti i delu gradua Malgrat de Mar. Ovaj hotel je popularan izbor među putnicima koji traže udoban i pristupačan smeštaj, blizu plaže i glavnih turističkih atrakcija. Najniža cena za 7 polupansiona je 544 evra.

Hotel Maria del Mar 4* takođe može da se pohvali sjajnom cenom boravka (od 568 evra za polupansion). Odlično je pozicioniran u samom centru Ljoret de Mara na par koraka od brojnih restorana, barova, prodavnica, diskoteka... Od šetališta koje se nalazi uz plažu i glavne gradske plaže udaljen je 300 m. Jedna od lepših plaža u ovoj oblasti (Fenals plaža) nalazi se na oko 20 minuta hoda od hotela.

Hotel Alegria Sun Village 4* - Najniža cena za polupansion je od 706 evra Nalazi se u mirnom delu Ljoret De Mar-a na svega 5 minuta hoda od samog centra, oko 450 m. Od plaže je udaljen oko 250 metara. Od aerodroma u Barseloni je udaljen oko 90 km.

foto: Promo

Hotel Ibersol Sorra d'Or 3*- Najniža cena za polupansion je od 514 evra Hotel se nalazi u mirnom delu grada Malgrat de Mar, severno od obale Barselone i samo 64 km od grada Barselone. Od centra Malgrata je udaljen oko 5 minuta hoda, kao i prodavnica i restorana. Smešten je pored javne gradske plaže, udaljene svega 2 minuta hoda. U blizini se nalazi železnička stanica Malgrat odakle saobraćaju direktni vozovi do Barselone.

Hotel Tropic Park 4* - Najniža cena za polupansion je 575 evra Moderan hotel lociran je u mestu Malgrat de Mar, na oko 100m udaljenosti od široke peščane plaže, od koje je deli pruga. Do same plaže se dolazi pasarelom ili podzemnim prolazom. Od aerodroma u Barseloni je udaljen 75 km, dok je od centra oko 60km. Vozom se stiže do Barselone za oko od sat vremena vožnje. Jedan je od retkih hotela koji ima All Inclusive uslugu.

foto: Promo

Direktnim letom Beograd - Palma - Beograd, organizovani su I polasci za Majorku na 7,10 i 11 noćenja, počevši od 13. juna. Ono po čemu ćete najviše pamtiti Majorku jesu plaže odlične uredene plaže. Kada budete krenete u obilazak prelepih uvala na istoku ostrva poznatijih kao “kale” shvatićete da ste u pravom malom tirkizno-zelenom raju. Kako biste bili odmorni za sve aktivnosti koje vas očekuju na Majorki, potrebno je da imate udobne hotele za odmor i relaksaciju.

One koje vam mi toplo preporučujemo jer sa razlogom spadaju pod takozvanu HIT ponudu su: Hotel Java BG 4* - polupansion od 912 evra

Hotel BQ Apolo 4* - polupansion od 897 evra

Hotel Manaus 3* - polupansion od 679 evra

Hotel Alua Linda 3* - polupansion od 655 evra

Svi zainteresovani za putovanja mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu ili online putem sajta www.travelland.rs. Poslovnica će za vreme praznika raditi po sledećem rasporedu: 01.05. normalno radno vreme od 9-20h; 02.05. normalno radno vreme od 9-20h; 03.05. od 9-18h; 04.05. normalno radno vreme od 9-16h; 05.05. Nedelja je neradna; 06.05. od 09-17h; Od utorka 07.05. normalno radno vreme od 9-20h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

