KATARINA GRUJIĆ OTIŠLA KOD MUŽA U GRČKU! Viđaju se jako retko, povela i ćerkicu, a evo kako je on reagovao

Poznata pevačica Katarina Grujić (31) tri godine je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem (31), u kom su dobili ćerkicu Katju, rođenu u decembru 2021. godine.

Katarina je nedavno najavila da će za prvomajske i uskršnje praznike sa porodicom biti u Grčkoj, a sad je podelila fotografije sa lica mesta i oduševila mnoge.

Pozirala je sa mužem i ćerkom u Atini, a, sudeći po fotkama, sve im je bilo potaman.

foto: Printscreen Instagram

Posetili su Akropolj, pa su po sunčanom vremenu uživali u pogledu na celu grčku prestonicu.

"Odem kod muža jednom u mesec dana"

Marko se zbog posla preselio u Grčku, a Kaća ne krije da je u početku bilo poteškoća zbog toga.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

- On se u septembru preselio u Atinu i bilo je jako teško u početku. Ja zbog svojih poslovnih obaveza i Katje nisam mogla da pređem tog trenutka. Mislila sam da će posle Nove godine biti manje posla, međutim, izbacila sam pesmu i krenulo je još više posla. Teško je, jer od trenutka kada smo počeli zabavljanje, verili se, venčali, nismo se odvajali uopšte. On je vikendima u karantinu, ja vikendima radim i to je to, svih ostalih dana smo zajedno i živimo zajedno. Ali sad odvojeni skroz i da ja odem jednom u mesec dana, mnogo je malo i velika je promena i za mene i za njega. Uvek kažem, mladi smo, zdravi smo, pravi smo. Znamo zašto sve ovo radimo, za budućnost našeg deteta, nas i bićemo mi ponovo zajedno - navela je za "Grand".

kurir.rs/blic

Bonus video:

01:23 GOGA SEKULIĆ I KATARINA GRUJIĆ ŠOKIRANE ODGOVOROM VUKA MOBA! Pevač otkrio usred emisije: Evo sa koliko žena je bio