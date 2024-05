"DO DRUGOG RAZREDA SAM NOSIO OD SESTARA STVARI" Pevač otkrio da je nasleđivao žensku garderobu: Skafander mi je bio roze

Pevač Stefan Kosmajac postao je otac početkom marta, a sada je ispričao da li se navikao na najlepšu životnu ulogu, kao i kako uspeva da uskladi poslovne obaveze sa brigom o nasledniku Vasiliju.

– Još se nisam privikao da sam tata. Kada dođem i kada ga zagrlim, normalno je da ga volim. Ali nemam verovatno još taj pravi osećaj koji treba da dobijem, a to mi svi kažu, da se to stiče tek posle nekoliko meseci. Da ti osetiš ono što treba da osetiš – priznao je Kosmajac.

foto: Printscreen Grand News

Pevač je otkrio i da se još uvek muče sa tegobama karakterisičnim za prvih nekoliko meseci u životu gotovo svake bebe.

-Grčevi ga muče i meni ga je žao. Pa mu nameštam nogice, pa se on smiri. Pa onda opet počne. Na Mars bih ga vodio, ali mama je tu, odnosno supruga i tašta koje pomažu jedna drugoj sve dok ja radim – naglasio je ponosni tata.

Kosmajac je priznao i da uspeva da se odmori tokom noći uprkos činjenici što ima bebu u kući, jer mu je to veoma važno zbog posla.

-Spavam jer moram da se naspavam. San je bitan za svakog pevača, a i časkom mogu da me pozovu da uskočim umesto nekog pevača kome se recimo dese zdravstveni problemi i mimo svojih nastupa za koje znam kada su. Jer kako ja nenaspavan da idem. Zbog toga ja moram uvek da odmorim – obajsnio je pevač.

Stefan je priznao i da ima sreću jer mu njegova gospođa daje podršku kada je reč o profesiji kojom se on bavi.

-Ima razumevanja, kako da nema. Ona je moje srce i duša i mnogo je dobra žena. Često govorim, ja ne bih znao kako bih. Mislim da ne postoji žena koja bi mogla da me razume i da istrpi ono čime se ja bavim, kao što je ona. Mnoge bi rekle kako se bavim muzikom vikendom, a ne preko nedelje. Ali šta ćemo kada recimo treba da snimim emisiju… I nemamo nikakvih poroblema, Bogu hvala – ispričao je Kosmajac.

Pevač je priznao i da on i supruga poštuju običaje, ali ne po svaku cenu, a naročito ne neka stara uverenja za koja mnogi govore da su u današnje vreme prevaziđena poput verovanja da ne treba bebu izvoditi napolje dok ne napuni četrdeset dana.

foto: Printscreen Grand News

-Vodim se logikom da kako je predodredio Bog tako će i da bude. Nemam u svojoj glavi ta verovanja „ako ga pogleda ovaj“, pa ako ga vidi ružno ili lepo. Pustite me toga. Gledamo kako se Hrišćani ponašaju, baš čitam ali ne uspevam da naiđem na tu tematiku. Zaista ne gledamo na te, kako bi rekao moj otac „babine vradžbine“. Pre neki dan smo bili na terasi, iako je supruga govorila da ne izlazimo jer je duvao vetrić. Obukli smo ga i izveo sam ga. Ako je rekao Bog da će da se razboli, to će da se i desi. Ne treba da ga pustiš sad da ga produva vetar, ali čuvaš ga lepo. Neće ništa da mu bude. Pa nećemo da čuvamo dete pod staklenim zvonom – kategoričan je Kosmajac.

Pevač je u razgovoru otkrio i da je priželjkivao ćerku, ali i da ništa manje nije srećan što je dobio sina.

-Ja sam želeo da dobijemo devojčicu, ali smo od nekog uslovno rečeno prvog dana znali da je dečak. I mame to osećaju, a i doktor nam je rekao na pregledu i odmah smo i počeli da kupujemo stvari za njega. Mada smo i dosta stvari dobili od ženine sestre. On će to svakako da preraste, evo već je i sada porastao. Kupili smo mu neke stvari ali zašto ne bi nosio i od starije braće i sestra, rođaka. Pa ja sam do prvog, drugog razreda nosio od sestara stvari. Nemamo mi te komplekse. Skafander sam nosio roze kao mali, nisam se toga stideo. Bitno je bilo da mi je toplo, kad se sankam da ne budem mokar – obrazložio je Kosmajac svoja uverenja o nabavci garderobe za mališana.

Pojedini očevi dugo osećaju strah da uzmu svoje dete u naručje, a Kosmajac priznaje da se nije suočavao sa takvom vrstom problema.

foto: Printscreen

-Čim sam ga video ja sam ga uzeo. Nemam ja taj strah, ali sam imao ranije kada se radilo o tuđoj deci. Ovo je moje dete, ja ću da ga uzmem. Koliko puta ga ljuškam, žena kaže da pazim na glavicu. Ništa neka se ne brine. I ako malo sagne glavu, moj je. Ne može niko da me grdi – dodao je Kosmajac.

Pevač je priznao i da se nimalo ne plaši da eventualno ne navikne Vasilija „na ruke“.

-Treba uživati i udovoljiti detetu nešto lepo. Ne znam zašto ga ne bih ljuškao. Meni nema ništa lepše nego kada mi zaspi u krilu. Normalna je stvar da se tako malo dete drži u rukama, pa neće on sa dve godine u ruke – zaključio je Kosmajac.

Kurir/Grand/Preneo: I.L.

