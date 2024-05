"S KIME SI SPAVALA DA POČNEŠ OVDE DA RADIŠ?" Pevačica Sanja Doležal otkrila kada se osetila nezaštićeno: Nisam smela sinu da kažem

Pevačica Novih fosila Sanja Doležal je ljubav svog života, pokojnog supruga Nenada Šarića, upoznala zahvaljujući grupi čiji su oboje bili članovi.

Nenad je preminuo na jučerašnji dan pre 12 godina od posledica moždanog udara u bolnici u Karlovcu. Sanja se prisetila supruga u emotivnoj objavi.

- Neno 10.10.1947.-03.05.2012. - napisala je kratko pevačica u Instagram objavi.

Sanja je dosta pričala o suprugu i periodu nakon njegove smrti, a jednom prilikom je i otkrila kada se osetila nezaštićeno.

- Bilo je to par godina posle suprugove smrti. Na HRT-u me jedna žena, urednica, kad sam došla u redakciju, pitala: "S kime si spavala da počneš raditi tu?" Skamenila sam se, došla kući i dušu isplakala. Nisam smela reći sinu, jer mislim da bi joj glavu razbio. Ta žena ovo ne bi izrekla da mi je suprug bio živ, ne bi sigurno. To je jedini trenutak u životu kad sam se osećala nezaštićeno - rekla je svojevremeno.

U ranijem intervjuu za Story priznala da joj je bilo jako teško za praznike prvih nekoliko godina nakon suprugove smrti, dok sad oseća zahvalnost prisećajući se njihovog zajedničkog života.

- Nene se setim svaki dan, naravno, a najzahvalnija sam na ljubavi koju smo proživeli i na deci koju smo zajedno odgojili - ispričala je.

Inače, Sanja i Nenad upoznali su se kad je on postao bubnjar u bendu, ali se nikad nisu mogli dogovoriti oko toga ko je od njih koga zaveo.

- Dan-danas ne možemo da se složimo oko toga. Neki dan smo to komentarisali i on tvrdi da sam ja njega hvatala, a ja tvrdim da je on mene. I što smo duže u braku, sve se manje sećamo i priče su nam različite. Ali prava je istina da je to bio trenutak kada smo obostrano prepoznali jedno drugo. To nije bila ljubav na prvi pogled, dve godine pre veze bili smo dobri prijatelji. Pričali smo o svemu i poveravali se jedno drugome, komentarisali svoje prekide. I možda se ne sećam tačno trenutka u kojem smo se pogledali i videli nešto više osim prijateljstva, ali već deset dana nakon toga živeli smo zajedno - ispričala je svojevremeno Sanja za Ekran.

Venčali su se 1994. godine, a u braku su ostali sve do njegove smrti. Zajedno su dobili sina Luku i kći Leu. Inače, Lea je od roditelja nasledila talent za muziku pa je trenutno studentikinja džeza u Londonu, a Luka je završio Prirodoslovno-matematički fakultet.

Tridesetogodišnjeg sina Luku više zanimaju brojevi, a Sanja je otkrila od koga je nasledio dar za matematiku.

- Ne znam, ali znam da je imao izvrsne profesore matematike i u osnovnoj školi i u gimnaziji. Moj suprug i ja nismo baš voleli matematiku u školi, ali je razume moj tata iako se njome nije bavio.

Njena deca se u javnosti pojavljuju retko, a kad su bili manji znali su otići na događaje s mamom. Svojevremeno je Sanja ispričala kako je prihvatila odrastanje dece i pojasnila kako su i to čari roditeljstva.

- Pripremaš se za to od trenutka njihova rođenja. Nemam problema s tim da odlaze u druge zemlje. Danas je svet zaista povezan i ništa više nije tako daleko kao nekad. Uvek sam ih podržavala u njihovim ciljevima i snovima jer kad su oni srećni, ja sam još srećnija - rekla je Sanja ranije.

Pevačica je 40 dana nakon suprugove smrti imala koncert, a doživela je i gnusne uvrede.

- Nije bilo lako… Ne znam kako sam se nosila, prvi koncert je bio jedno 40 dana nakon što mi je suprug umro, u Brežicama u Sloveniji. Po novinama su bili naslovi kako može pevati, a sahranila je supruga. Bila sam očajna zbog tih natpisa. Ljudi sebi daju za pravo pa kažu jedva je dočekala, ali ja sam morala raditi, to je moj posao. I ovo današnje komentarisanje po društvenim mrežama mi je bolesno, ljudi koji te ne poznaju, a imaju pravo da te komentarišu, to je bolesno.

