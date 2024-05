DESINGERICA JE TESTOVE PADAO PET PUTA, A VOŽNJU... Reper ponovo šokira izjavama: Opominjali su me, izbacivali, a mene baš briga

Dragomir Despić Desingerica pokazao je koliko je vešt za volanom i otkrio koliko saobraćajnih znakova zna.

- Nekad ti znakovi znaju da zavaraju jer se promeni geografija, ne pomere to, piše mi skretanje u desno, a oni napravili kružni tok u pravo, pa ja skrenem u livadu. Moraš da pratiš put - rekao je izvođač, te nam je otkrio da je nekoliko puta pao kada je polagao.

foto: Damir Dervišagić

- Testove sam pao pet puta, a vožnju nijednom. Pričao sam sa drugarima, oni su me opominjali, pa su me izbacivali. Neozbiljan sam i boli me uvo - istakao je i dodao:

- U saobraćaju sam baš psihički nestabilan.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:31 Desingerica sa suprugom Nevenom