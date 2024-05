"RADUJEM SE TRAŽENJU KORPICE PO DVORIŠTU" Darko Lazić o Vaskrsu sa Kaćom i decom, pevačeva supruga nikad iskrenija: Trudiću se...

Darko Lazić sa suprugom slavi Vaskrs i sprema Đurđevdan. Pevač kaže da voli život u Brestaču jer je u svom selu i dalje samo običan komšija, a ne zvezda.

foto: Petar Aleksić

Posle pecanja za Prvi maj, u domu Darka Lazića i supruge Katarine farbaju se jaja i sprema Vaskrs, ali ni tu nema predaha jer ih već 6. maja čeka proslava Đurđevdana.

- Ove godine, kao i inače, okupićemo se porodično, razmenićemo jaja, a deca će da traže korpicu sa poklonima od “zeke“. Jedina razlika je u tome što ćemo ovog puta biti u pripremama za slavu jer sutradan slavimo. Radujem se najviše traženju korpice po dvorištu, menjanju jaja i porodičnog takmičenja u tucanju jajima - kaže Darko koji ima dvoje dece, ćerku Lorenu iz braka sa Anom Sević i sina Alekseja iz veze sa Marinom Gagić.

Sa sadašnjom suprugom Katarinom živi na relaciji Beograd - Brestač, ali ga selo više vuče.

- Svaki put kada sam u Beogradu shvatim zašto ne živim tamo. Mir i priroda nemaju cenu i mi zaista uživamo u Brestaču. Ja sam ovde i dalje njihov komšija Darko i niko nema razloga da gleda na mene drugačije. Ovde, u mom kraju, sasvim normalno mogu da obavljam sve obaveze kao i svaki drugi stanovnik.

foto: Printskrin/Instagram

Za vaskršnju trpezu zadužena je Kaća

- Kada su praznici sve baziram na tradiciji, pa tako i trpezu. Tih par dana u godini trpeza nije bazirana na posebnoj ishrani, eventualno ja preskočim desert, koji naravno spremim za ostale - rekla je ona, pa kroz osmeh dodala zašto suprugu takođe priprema posebnu ishranu.

- Bolje da ga mučim ja nego kilogrami, ako se opet ugoji - kaže Katarina koje se prisetila kako je kao dete u Ugrinovcima sa ostalim mališanima šetala po komšiluku kako bi razmenjivala jaja.

Pevač svoje naslednike uči da nema varanja u razbijanju jaja.

- Takmičenje u tucanju jajima je nezaobilazni deo Vaskrsa. Kod nas je uvek fer igra, nema drvenih jaja.

foto: Printskrin/Instagram

Prvi maj su proslavili u prirodi

- Volimo da idemo na pecanje u slobodno vreme, pa je tako bilo i za Prvi maj. Jako mi prija mir koji imamo u selu, valjda to ide sa godinama - kaže Darko koji se prisetio svoje prve zarade.

- Sa trinaest godina počeo sam da pevam sa tatom, što je ujedno bio i moj prvi posao. Sećam se da mi je tata davao hiljadu dinara posle svirke, što je za nekog u tim godinama bilo puno - istakao je pevač, dok je njegova supruga otkrila prvi “biznis“.

- Ako se to računa, moj prvi posao je bio prodavanje suncokreta ispred kuće za vreme bombardovanja. Tako smo moja sestra i ja prikupile pare za rolere.

Iako mnoge žene kažu da je teško biti “supruga pevača“, Katarini to nije problem.

- Verovatno deluje da se moj život promenio iz korena, ali ja i dalje radim isti posao, imam iste prijatelje i uživam u istim stvarima. Jedino što malo više putujem, a sve negativne stvari koje prate Darkovo zanimanje sam prihvatila onog dana kada sam ušla u vezu i sada više ne obraćam pažnju na to - iskrena je Katarina, a onda je otkrila da bi volela da se uskoro ostvari kao majka:

foto: Printskrin/Instagram

- Trudiću se da u ovo ludo vreme nađem balans kako bih izvela decu na pravi put, da budem dovoljno stroga, da imam autoritet, a i dovoljno blaga da me gledaju kao prijatelja.

U prethodnom periodu u medijima se dosta pisalo o ljubavi Darkove majke Branke, a pevač otkriva kako on gleda na to.

- Ne volim puno da se mešam u to, meni je bitno da moja majka bude srećna i zadovoljna, a ja ću joj uvek biti podrška kao što je i ona meni - zaključio je Darko.

Udes mi je otvorio oči o estradi

Na pitanje da li je estrada “zmijarnik“, pevač je imao jasan odgovor.

- Kao što sam više puta govorio, posle udesa su mi mnoge stvari bile jasnije, pa sada nemam puno prijatelja koji se bave estradnim poslom - iskren je Lazić, koji je otkrio planove i da li priprema publici jedan veliki koncert u Beogradu.

- Kada radim album, kao što je bio prethodni, nije sve u finansijama, najveća nagrada je zadovoljstvo publike koja to voli. U narednom periodu snimiću i izbaciću dve nove pesme. Svakako da je u planu i jedan veći koncert, ali to bih ostavio za narednu godinu jer želim da sve bude kako sam zamislio, a do tada imam vremena da sve to i ostvarim - objasnio je pevač.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:19 Darko Lazić posekao badnjak