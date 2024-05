"MI SMO PORODICA KOJA ŽIVI NORMALNO" Ivana Pavković otkrila detalje života sa 4 muškarca: Neću se mešati u njihovu odluku...

O čemu drugom nego o deci gotovo uvek govori pevačica Ivana Pavković, a kako da ne kada je ponosna majka tri sina, Vujadina i blizanaca Vojina i Vuka koje ima u skladnom braku sa kolegom Petrom Mitićem.

Ivana je otkrila kako izgleda život u porodici dve zvezde Granda, ispričala je kako uspeva da uskladi porodične i poslovne obaveze, i priznala da je stariji sin pokazao izrazite muzičke sklonosti.

- Moja nova pesma se još uvek završava, ali šalu na stranu deca su super. I najstariji i blizanci. Rastu, stariji ide u školu i u muzičku školu. Po ceo dan je muzika kod nas tako da je baš veselo – rekla je pevačica pokazavši da su joj deca uvek na prvom mestu.

Ponosna mama je istakla kako uprkos obavezama oko troje dece uspeva da stigne i na rdoteljske sastanke, s obzirom da stariji sin ide u čak dve škole.

- Kako da ne. Uspevam ne samo da stignem na roditeljski, već i da ga odvezem, a i da odem po njega u školu,a i da radim domaće zadatke sa njim zajedno, trudim se da postignem sve – istakla je Ivana.

Ona je priznala da je pomoć u tome veoma bitna kako bi sve odlično funkcionisalo, ali i da je nešto drugo ipak ključ svega.

- Uz dobru organizaciju sve se može, kao i uz pomoć, naravno. Ali prvenstveno pomoć. Imamo bebisiterku koja je kod nas svakodnevno. Tu je naravno i Petar, menjamo se što se tiče škole, muzičke škole i šoferiranja. Kada su vikendi i kada treba da radimo dođu moji ili njegovi. Dobra organizacija i dobra volja može sve – priznala je pevačica.

Ivana je otkrila i da je Vujadin poprilično zagrizao u muziku i priznala da je ta činjenica posebno raduje.

- Najstariji sin je počeo da svira i da toliko voli i oseća muziku. Naravno da ima i genetiku, a i Petar je neko ko pored pevanja dosta lepo i svira i pokazuje mu dosta toga. Vujadin se baš zarazio muzikom. Čim ustane svira po ceo dan, a ovi malci su naučili sve što on zna da svira. Oni pevaju. Ima i prateće vokale tako da je zabavno – otkrila je Ivana.

Ivana je rešena da kao brižna majka podrži svog naslednika ukoliko se jednoga dana odluči da krene pevačkim stopama.

- Zašto da ne. Apsolutno sam stava da se neću mešati u njihovu odluku čime će se baviti sutra u životu. Naš posao je generalno naporan, zahtevan, ali je jako lep. Muzika je neka ljubav koja je posebna i ne može svako ni da je doživi ni da je oseti, pogotovo kada si nadaren od Boga da pevaš lepo. Zaista tako mislim i ne može niko da te nauči lepo da pevaš ukoliko ti Bog nije dao glas. On je još uvek stidljiv po tom pitanju a i ja sam negde kasnije, u šestom, sedmom razredu videla i samu sebe načula da ja to umem i da to volim. Tako da za to ima vremena. On u muzičkoj školi ide i na solfeđo. svira klavir, ali na solfeđu može da pevuši i verovatno će se osloboditi, a ja ću mu uvek biti podrška – ispričala je Ivana.

Odgovor na pitanje kako je to živeti sa dve zvezde Granda u kući trebalo bi da daju Ivanina i Petrova deca. Ivana je objasnila da je to sasvim uobičajeno i prirodno stanje u njihovom domu.

- Blizanci su još uvek mali, dok je stariji sin svestan toga. Primećuje da nekad neko ume i da ga iskomenatriše. Prilaze mu tako nečije mame i tate, znaju čije je dete. Vidim da mu to nekako i imponuje. On se tu fino snalazi. Sve on to prati, pita me kad ću da otvorim novi kanal na Jutjubu, „Tata, hajde sad ti, sad je mama“. On je onako najveći… Baš je i on nama podrškica. Ali mi to uopšte ne potenciramo kod kuće. Mi smo svi normalni ljudi, porodica koja živi normalno kao i svi ljudi koji žive normano (smeh), koji nisu na estradi – zaključila je Ivana.

