"SAMA JE OTIŠLA U SVET" Anabelin rođak otkrio detalje njenog odrastanju u rodnom gradu, pa spomenuo i Gagija: Možda je srećniji...

Anabela Atijas je veoma mlada otišla iz rodnog Goražda u kom je provela detinjstvo. Mnoge stvari u njenom životu su se menjale, ali neka mesta su i dalje u njenom srcu.

U Goraždu je završila u osnovnu šklou, tu je imala i omiljeni kafić, kao i prijatelje sa kojima je provodila vreme, a rođena je u meštovitom braku.

Anabelin rođak za domaće medije progovorio je o pevačici i otkrio detalje odrastanja u malom mestu.

- Ona je morala da napusti Goražde, jer je bila već cura, imala je ja mislim 18 godina i već je gradila sebi život i karijeru. Hvala Bogu, sa majkom Jadrankom je, to je mešani brak, i preselila je tamo, i eto, i udala se, i onda je tu krenula i muzička karijera, ali generalno, ona se sama probijala. Nije imala lagan put, jer, znate kako je, kakve su vode te muzičke, a oni su jedno vreme stvarno bili dobri - kaže Ajdin, Anabelin rođak.

O tome kakva je Anabela bila i kakva je danas bez zadrške je istakao:

- Pa ona je borac, ona je sama otišla u svet, bukvalno odavde. Ne znam da li ste obišli grad, ovo je manji grad, a znaš eto koliki je Beograd i snašla se opet.

Njen rođak je takođe govorio kako je Anabela uvek umiljata sa njim iako je svestan da ima i drugu stranu.

- Prema meni je umljata, mislim da sam jedan od njenjih favorita, rodbinskih, što se kaže. Uvek me je gotivila, volela, pratila i dok sam igrao rukomet za reprezentaciju, pripreme, dolazila, u super smo odnosima uvek bili, a tako je i sada - rekao je u "Metar moga sela" i osvrnuo se na njen razvod braka sa Gagijem Đoganijem:

- Bilo mi je krivo u početku, normalno, bilo mi je krivo što se to dešavalo, pre svega, njoj, kao mojoj rođaki, znaš, to su neki teški periodi, kad čovek ima tih bračnih problema, ljubavnih problema, tu ima i dece, deca ispaštaju, ali, generalno, svemu dođe kraj, pa i grupama, raspadaju se, pa i Bitlsi su se raspali... Ostaje žal, normalno, da ćemo da žalimo, ali, mislim da je ona i posle grupe Fanki Dži imala par dobri stvari, radila i održala se fino - kaže Anabelin rođak, a onda se osvrće na to kakav je Gagi:

- Gagi je dobar čovek, samo što, život nosi i neke izbore, svi ljudi imaju svoje izbore, svoja razmišljanja, možda, pogrešno izaberu, možda je po njega dobro, možda, je sretniji, nikad se to ne zna. Možeš ti izgledati sretan, u zlatu živeti, a nisi sretan.

Otkrio je i savet koji mu je Anabela dala, ali i da li dolazi u rodni grad.

- Familijarno gledamo da čuvamo obraz, to je bio i njen savet i pre kada je dolazila i sa Gagijem... Dođe ona godišnje, dok je deda njen bio živ, on se pre dve i po godine preselio, dok je bio živ, bila je redovno i zimi i leti. Imali smo i par nastupa, mislim, dođe ona, humanitarni koncept napravi, i ostavi pare nekim udruženjima.

