MARIJA ŠERIFOVIĆ KRSTI SINA! Pevačica donela važnu odluku

Odluka je pala - Marija Šerifović krsti sina, a samo najuži krug prijatelja, članova porodice i kumova prisustvovaće tom činu.

Duhovita polemika pop zvezde s majkom Vericom oko krštenja naslednika, privukla je veliku pažnju pevačicinih fanova i pratioca na Instagramu.

Vezano za taj slučaj dobila je pevačica sijaset predloga ali i pitanja u DM, zbog čega je odlučila da svojim konkretnim odgovorom na sve stavi tačku.

Po svoj prilici odluka da Marija Šerifović krsti sina doneta je odavno, dok je šaljiva objava tek prosto zadirkivanje mama Verice.

- Hoću da ga krstim uskoro, vrlo brzo, nadam se. Samo da porodica, prijatelji i kumovi nađemo pravo vreme kada smo svi tu i kada je sve kako treba - počela je izlaganje na svom Jutjub kanalu Marija pa pojasnila svoje stavove i odluku:

- Ja sam krštena, imala sam tačno 40 dana kada su me krstili u crkvi u Kragujevcu, onako odgajana sam u duhu pravoslavlja pa sad što reče moja majka u jednom instagram storiju: "Ti njega krsti a posle nek on vidi šta će, šta se on pita"

- Šalu na stranu, ali se slažem i ne samo za tu temu, nego za razne neke stvari koje verujem da oni, bez obzira što nam to svet diriguje, ne treba da imaju ni pravo glasa ni da odlučuju o stvarima a još ne znaju ni du**e da obrišu, ali dobro o tom potom. Tako da, da krstićemo Marija - zaključila je Marija.

- To je jedna konstantna briga, konstantni zaštitnički nadzaštitničkim osećajima nekim koji te obuzimaju da mu ne padne dlaka s glave, da mu bude sve po volji.

- Iako moram da priznam da ću to morati za njegovo dobro da kada dođe vreme za odrastanje, mislim kada dođe, to će doći sa drugom trećom godinom, onako da ga što više puštam, a ja što više da grickam nokte i zanoktice zato što biti prezaštitnički nastrojen ne mislim da je za njih ultimativno dobro pogotovo u današnje vreme kada je planeta zemlja takva kakva jeste.

- Ja uopšte ne znam šta će ova sva deca da rade ali dobro Bože moj.

