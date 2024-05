INFLUENSERKA I BIZNISMEN VOLE DA OBMANJUJU JAVNOST! Tačkasta Mara i Branko Babić raskidaju da bi se o njima pisalo i pričalo

Ivana Slipčević poznatija kao Tačkasta Mara i Branko Babić, su po svemu sudeći, spremni na sve samo da bi se o njima pisalo i pričalo u javnosti.

Otišli su toliko daleko da su uoči najvećeg hrišćanskog praznika prenkovali svoje pratioce. Ovu reč u današnje vreme koriste takozvani jutjuberi i influenseri, iliti oni koji su uticajni na društvenim mrežama, dok je ona često potpuno nepoznata ljudima koji nisu upoznati sa tom novopečenom terminologijom. Društvene mreže i internet doneli su novi "sleng" posebno među tinejdžerima.

foto: Instagram/tackasta_mara

Samim tim prenkovanje se odnosi na sprdanje i šalu sa ljudima.Upravo ovaj žargon je jedan od najpopularnijih sadržaja koji jutjuberi plasiraju na mrežama i jutjubu. To očito i par iz Ratkova zna, čim su pribegli da se na taj način "našale" sa pratiocima.

Međutim, kako naš izvor kaže nije da im u vezi baš cvetaju ruže. Ljubav isijava samo dok kamera snima, a kada se telefon ugasi, situacija nije nimalo sjajna, a ni bajna!

foto: Printscreen/Instagram

- I te kako se oni svađaju. Pitanje je trenutka kada će zauvek tikva da pukne, ali ajde da ne baksuziramo. Ovoga puta su se izvukli, ali Mara neće doveka da trpi neslane šale, fore kojima je Branko obasipa pred prijateljima. Nije to nimalo prijatno! Bio sam prisutan, takav rečnik nijedna osoba ne zaslužuje. Stvarno je blam to što se ponašaju kao deca da brišu fotografije, prenkuju i onda kao sve je u najboljem redu. To je tako detinjstvo i smešno šta rade da nemam reči. Na to su spremni samo da bi se o njima pričalo i pisalo. Branko obožava da se o njemu piše, pa i po cenu toga da ga ismejavaju u javnosti. Ništa bolja nije ni Ivana. Ali dobro, njihov život njihova stvar- priča prijatelj blizak Babiću.

foto: Printscreen/Instagram, ATAimages

Njih dvoje se i dalje ne prate na društvenim mrežama, ali stavljaju fotografije iz porodičnog doma u Ratkovu.

