"TI TREBA DA BUDEŠ DOSTOJANSTVENA" Sanja Marinković održala predavanje Mioni, pevačica progovorila o ponižavanju: Ja mu dopuštam

U emisiji 'Magazin in' gostovali su učesnici 'Elite', a Miona Jovanović iskreno je govorila o turbulentnoj ljubavi sa Nenadom Aleksićem Ša.

foto: printscreen/pink

- Miona smeš li ti išta da odgovoriš ovde, a da ti Ša nije zadao kao zadatak? - upitala je voditeljka.

- Smem, naravno - rekla je Miona.

- Je l' ti znaš da svaku ženu krasi da bude svoja - rekla je voditeljka.

- Slažem se, ja uvek pričam najiskrenije, pa ako bude neki mali problemčić to ćemo rešiti - rekla je Miona, pa se voditeljka nadovezala:

foto: printscreen/pink

- Ti treba da budeš dostojanstvena, a ne da ti neko govori kad ćeš da jedeš, da piješ i pričaš - istakla je voditeljka.

- To je njegova nesigurnost, a ja mu to dopuštam. Razumem kakve periode je imao u životu, šta mu se sve dešavalo, trudim se da izbalansiram, da ne budem ja ta koja ga dovodi u to ludačko stanje. Kad hoću da izbalansiram, u svemu tome se ja izgubim, pa onda i on - rekla je Miona.

foto: printscreen/pink

- Onda on gazi po tebi, je l' to lepo za jednu ženu? - upitala je voditeljka.

- Pa, sve vreme se potencira kako ja njega gazim, kako se on oseća itd. Ja se trudim, videćemo. Očekujem da će se neke stvari promeniti kada izađemo, ali videćemo, ukoliko bude nastavio ovako, preseći ću ovaj odnos - rekla je Miona.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC