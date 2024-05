"SAMA FARBAM JAJA" Ivana Nikolić o porodičnoj tradiciji i uspomenama iz detinjstva za vreme VASKRSA: Uvek smo zajedno išli u crkvu

Ivana Bum Nikolić u vaskršnjem intervjuu govorila je o praznicima, tradiciji i ljubavi, te je otkrila kako se u njenom domu obeležava najradnosniji praznik u godini.

foto: Damir Dervišagić

Šta za tebe predstavlja Vaskrs?

- S obzirom na to da je Vaskrs najveći hrišćanski praznik, u meni zaista budi neko posebno osećanje. Uvek se iznova radujem jer znam da je moja porodica, sa kojom tradicionalno obeležavam uz sve naše hrišćanske običaje, na okupu tog dana. Praznujem sve, počevši od Velikog petka pa sve do Vaskrsa, čemu se posebno radujem s obzirom na prirodu mog posla koji iziskuje dosta vremena i putovanja van zemlje.

Kako provodiš vreme za najveći hrišćanski praznik?

- Trudim se da budem sa porodicom, inače nisam kućni tip, ali zaista tokom praznika osećam tu neku posebnu smirenost i lepotu prazničnih dana. Tada posebno volim da se opustim i da uživam u društvu svojih najmilijih.

foto: Nemanja Nikolić

Da li farbaš jaja, ili to prepustiš majci?

- Ja naravno. Jako volim praznike, poštujem i uživam u njima. Posebno me raduje ta tradicija farbanja jaja jer se uvek prisetim kako je to nekada moja mama radila i kako je s pažnjom ukrašavala sve detalje. Zahvalna sam joj jer je prenela sve te lepe momente na mene.

Da li sa svojom porodicom radiš nešto posebno na dan Vaskrsa?

- U mojoj porodici se oduvek poštovala tradicija, neguju se svi naši pravoslavni običaji i na to sam posebno ponosna. Kad sam bila mala, isli smo uvek svi zajedno u crkvu, a zatim se družili za vreme ručka, te momente nikad neću zaboraviti.

foto: Damir Dervišagić

Šta priželjkuješ da ti se ostvari do sledećeg Vaskrsa?

- Hm.. pa puno toga, nisam skromna. Ne volim puno da pričam unapred, iskustvo me je naučilo da to nije dobro, samo ću reći da radim na nekoliko projekata trenutno, daću svoj maksimum da na svoju publiku to prenesem najbolje moguće i da sve to bude veoma uspešno što se mene tiče.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

07:45 STARS EP294