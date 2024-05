"BLAGOSLOV JE IMATI SVEŠTENO LICE U KUĆI" Danica Crnogorčević dočarala duh tradicije i ljubavi za Vaskrs, evo čemu uči mališane

U porodici Crnogorčević se Vaskrs tradicionalno obeležava svake godine, a pevačica se trudi da svojim mališanima, iz dana u dan približi šta znače vera i molitva.

foto: ATAImages

Da je porodica svetinja i mala crkva, Danica Crnogorčević iznova ističe, kako kroz svoje pesme i intervjue, tako i kroz hrišćanski život koji vodi sa suprugom i četvoro dece. Pevačica nam je otkrila kako Vaskrs izgleda u njenom domu, te kako ga njihovi naslednici doživljavaju.

Kako se u vašem domu slave Vaskršnji praznici?

- Ono oko čega se vodimo u toku čitavog posta, zapravo od samog početka pa sve do kraja, jeste odlazak na bogosluženja u Crkvu, gde se sabiramo svi. Sa decom uvek sve prođe u radosti, jer se dočekuje naš najveći pravoslavni praznik, Vaskrs. To je smisao naše vere. Iz godine u godinu, kako dečica rastu, pokušavam da im objasnim šta je to što nas čini hrišćanima.

Verujemo da su deca najradosnija zbog rituala i običaja?

- Najviše deca, ali recimo kada je strasna sedmica mi odrasli to stvarno proživljavamo, odnosno svesni smo stradanja, te nismo toliko radosni. Međutim, kada odzvone zvona i dođe Vaskrs, sreći nema kraja, te se definitivno najviše raduju dečica, pa i mi sa njima.

Kako se slavilo dok ste bili mali?

- Nije se mnogo promenilo, jedino tehnike farbanja jaja. Ranije se farbalo tradicionalno sa voskom, u pretežno samo crvenoj boji, dok danas...puno tehnika, dekupaž, šareno. Moja majka je uvek farbala voskom i u lukovini, to mi je najlepše.

foto: Printskrin/Instagram

Danica: "Blagoslov je imati svešteno lice u kući"

Da li je život sa sveštenikom uneo novi pogled na suštinu praznika?

- To je veliki blagoslov, da u porodici postoji svešteno lice. To je zaista poseban blagoslov za našu djecu, a i moje malenkosti. Ja sam i ranije išla na bogosluženja, od svog ranog djetinjstva, kao i moj suprug, oboje smo vaspitavani u tom duhu. Svaka porodica je mala crkva. Bitno je da se svi odnosimo prema porodici kao prema jednoj zajednici, svetinji.

Kako uspevate da izbalansirate privatni i poslovni život?

- S obzirom da na pevanje ne gledam kao posao, to radim iz ljubavi. Ne vežbam uopšte jer i ne stižem pored četvoro djece, samo dođem na koncert, tada to prenesem narodu i oni zaista osete pravu emociju. To se vidi na licima, po njihovim suzama. Meni su deca prioritet, tako da pevušim samo dok ih uspavljujem.

foto: Privatna Arhiva

Spremate li neki veći koncert ili pesmu?

- Da, album je već u procesu. Čekamo još dve pesme i spot, pa će biti objavljen. Što se tiče većih koncerata, evo sada jedva čekamo jedan u Nišu.

Da li biste, da dobijete ponudu, snimili duet sa nekim reperom?

- Već sam snimila sa Beogradskim Sindikatom, za sada mislim da je to to.

Kurir.rs/Blic

