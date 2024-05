"DRŽIM DO VERE I DUHOVNOSTI" Stanija došla iz Amerike da proslavi Vaskrs pa se javno svima obratila: Ove godine su ta...

Starleta i bivša učesnica rijalitija, Stanija Dobrojević otkrila je kako proslavlja Vaskrs u porodičnom domu.

- Došla sam u Srbiju isključivo povodom praznika i da sa porodicom proslavim Uskrs i krsnu slavu Đurđevdan. Ove godine su ta dva praznika spojena, tako da sam Uskrs preuzela na sebe i danas je kod mene svečanost, a već sutra slavimo Đurđevdan kod mog brata Sanija. Porodica, najmiliji, odlazak u Fruškogorske manastire su ono što ima posebni značaj i težinu za mene a to mi je sve ipak u Srbiji - počela je Stanija i dodala:

- Praznici u mom domu su spoj tradicionalnog i modernog, i baš kao takva sam dobar domaćin. Volim da se potrudim oko detalja i da sve to odiše elegancijom uz dobru hranu i prijatnu prazničnu atmosferu...Radujem se tome!

Ona je ispričala i koje običaje poštuje na najradosniji hrišćanski praznik.

- Post, odlazak u manastir na pričest, a zatim svečani ručak u mom domu za najmilije! Kuckanje jajima je običaj koji se ne zaobilazi, ove godine mi je tema pink boja pa su te nijanse i ovogodišnja jaja...- rekla je ona, a na pitanje kome oprašta na današnji dan, odgovorila je:

- Hrišćanski je praštati svima sve, pogotovo onima koji su nas najviše povredili. To je lekcija koju mnogi teško uče, neki smatraju da time ruse svoj karakter...Ne morate ni reči toj osobi, ali bitno je da ste u svom srcu oprostili i otpustili. Tako da karakter ostaje tu! Držim do vere, tradicije i duhovnosti. Ali odvajam to od svog medijskog imidža, mislim da držanjem do običaja sam već dovoljno pokazala. Srećni praznici, Hristos se rodi- poručila je.

