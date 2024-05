"JA NE PRAŠTAM NIKOME NIŠTA, IAKO JE HRIŠĆANSKI DA SE PRAŠTA" Ivana Šopić nikad brutalnije otvorila dušu i priznala apsolutno SVE

Ivana Šopić, voditeljka rijalitija "Elite", otvorila je dušu na Vaskrs, te je otkrila kako se on proslavlja u njenom domu, kao i da li će oprostiti svima na današnji dan.

- Svake godine Vaskrs proslavim u krugu porodice, tu bude obavezno popodnevni ručak i druženje sa najbližima, a uveče, mora da se ispoštuje tradicionalno nastup Baje Malog Knindže, kako za Božić, tako i za Vaskrs. Tako da će ove godine da se desi isti scenario - rekla je Ivana, pa otkrila svoje planove:

- Moji ciljevi su uvek mali, korak po korak koračam ka svom najvećem cilju, mali gledam da sebi zadam realne ciljeve. Tako da sam te neke male ciljeve u smislu napredovanja i rada na sebi ostvarila i iste takve imam za ovaj Vaskrs. Da malim, ali sigurnim koracima koračam ka boljem sutra, da obezbedim sebi miran i staložen život, izbacim sve što me čini negativnom i da napravim sebi život u kom se ne mučim, već u kome uživam i da nađem neki mir i harmoniju. Mogu ti reći da uspevam u tome i trudiću se da tako i nastavim.

- Vaskrs u mojoj porodici je svake godine isti i dokle god je tako, biću najsrećnija. To su najuži članovi porodice, provedemo ceo dan zajedno, predivan razlog za okupljanje, mada mi i mimo Vaskrsa nađemo vremena jedni za druge, ali Vaskrs donosi tu neku posebnu energiju i jednu lepu porodičnu atmosferu i to je dan za uživanje i slavlje. Trudiću se da ispoštujem sve običaje, a naravno, omiljeni mi je kuckanje jajima i nadam se da ću odneti pobedu (smeh) - rekla je voditeljka, a obzirom da je Vaskrs jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika, priznala je kome oprašta na ovaj veliki praznik:

- Nikome ne opraštam ništa iako sam svesna da je hrišćanski praštati, pogotovo na Vaskrs treba oprostiti i zaboraviti neke i nepravde, ali meni to nije svojstveno. Tako da, neka to bude jedna od mojih želja, da ti za sledeći vaskršnji intervju kažem da sam blaža po tom pitanju, a ja ću se truditi da više opraštam iako mi to nikada nije išlo od ruke. Srećan Vaskrs svim čitaocima - izjavila je Ivana.

