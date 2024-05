MAJKA SLOBINE ŽENE SLOMILA RUKU: Jelena pokazala kakva je domaćica, sve je spremila sama, a da vidite tek POGAČU (FOTO)

Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, oglasila se na svom profilu na Instagramu i otkrila sa čime se trenutno suočava.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Naime, njena majka slomila je ruku, a obzirom da danas slavi Đurđevdan i da zbog svega što ju je zadesilo nije bila u stanju da sprema trpezu, Jelena je otkrila kako joj je pomogla i oduševila sve.

"Mojoj mami je sutra slava, ali je slomila ruku, pa je ovo mojih ruku delo... Dnevnik jedne tridesetosmogodišnje babe" - napisala je Jelena šaljivo, pa se pohvalila pogačom koju je umesila.

foto: Printskrin/Instagram

Ovan Jelenin potez mnogi su podržali i čestitali joj, a komentari pohvale su pljuštali na njen račun, da je ćerka kakvu bi svako poželeo da ima.

Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović govorila je o borbi svog sina sa autizmom. Ona je pokazala svoju veličinu i hrabrost, kada je odlučila da o ovoj temi govori javno, a redovno svoje savete deli drugim ženama, koje se suočavaju sa istim problemom.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Moj sin puni devet godina u decembru, borimo se šest i po godina, naš život izgleda normalno. Posumnjala sam oko drugog rođendana na bolest, primetila sam da se čudno ponaša. Radio je neke stvari koje moj prvi sin nije radio. On je imao mlataranje rukicama, izgubio je kontakt očima, nije reagovao na ime, komande. Jeo je zemlju, lizao stakla, vrištao, nije spavao - rekla je Jelena i dodala:

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nisam tražila stručnu pomoć, sama sam se izborila... Bila sam skamenjena i prestravljena... Da sam pomišljala da ni meni ni mom sinu takav život ne treba, jesam i to... Nisam verski fanatik, ali moram da kažem da kao da me je neka Božija sila podigla i rekla: Ustaj ženo, sigurno postoji neko rešenje''. Kad sam počela da istražujem shvatila sam da to nije krajnja tačka. Najgore je kad si sam, potrebna je partnerska podrška. Ja sam to videla kad me je Bog blagoslovio i poslao Slobu u moj život. Sve je došlo na svoje i počela sam da gledam na problem mog sina kao na blagoslov. Moj sin mnogo voli da peva, a Sloba je pevač. Ne gledam na sebe kao na žrtvu, ne bih ga menjala ni za 100 zdravih - otkrila je Jelena u "Premijeri".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:38 Sloba i Jelena ulazak u salu