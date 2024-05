"NEMA MESTA ZA RUŽNE EMOCIJE JER IZJEDAJU I TRUJU" Barabara Bobak radno provodi Vaskrs, a evo šta joj najviše nedostaje!

Barbara Bobak u prazničnom intervjuu progovorila je o pripremi Vaskrsa, običajima, a podsetila detinjstva i otkrila kako je to nekada izgledalo.

Kako su tekle pripreme za ovogodišnji Vaskrs?

- Nije ih bilo jer mi je radan i dan pre i dan posle Vaskrsa, tako se namestilo, ali nadoknadićemo sve u ponedeljak.

Sa kim ćeš proslaviti?

- Proslaviću s bendom, timom i 2000 ljudi u Sremskoj Mitrovici na mom nastupu - našalila se Barbara.

Kakvi su ti emotivni i poslovni planovi za naredni period kada sve ovo prođe?

- Ne pravim emotivne planove, ne znam ni kako bi uopšte mogla da ih pravim, što se posla tiče, 15 maja stiže act 2 mog prvog albuma, a nakon toga još jedan lajv miks.

Imaš li neku posebno dragu uspomenu koja je veže te veže za ovaj praznik?

- Uglavnom su to uspomene kad bismo se familijarno okupili svi kod bake i deke dok su još bili živi, zajedno pripremali trpezu i jeli za ogromnim stolom, pa bi se deda napio od jedne i po rakije i svake godine prepričavao jedne te iste priče o tome kako je mogao da bude prvak Jugoslavije u atletici samo da su ga roditelji pustili da trenira. Mnogo mi to nedostaje.

S obzirom da je veliki praznik da li ćeš oprostiti svima koji su se ogrešili o tebe?

- Ja opraštam uvek, i kad nisu praznici, nemam mesta u srcu za ružne emocije jer one izjedaju i truju. I kad me neko povredi ili se o mene ogreši oprostiću, ali me ta osoba nikada više neće videti. Ipak moramo čuvati sebe.

