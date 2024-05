"SA TRI MESECA SAM OSTAVLJENA KOD BAKE NA SELU" Ćerka Goce Božinovske u suzama: Nedostajala mi je majka, ali ne zameram joj

Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske iz prvog braka sa Radetom Vučkovićem, progovorila je o svom detinjstvu i odrastanju sa bakom.

foto: Nenad Kostić

Jelena se kroz suze prisetila detinjstva i otkrila da ju je Goca kao malu ostavila na selu kod bake, koja se brinula o njoj od kad je imala 3 meseca. Majka ju je posećivala kada je imala vremena.

- Baka mi mnogo nedostaje, ona me je od tri meseca podigla, nisam živela sa svojim roditeljima, od petnaeste godine sam se preselila u Beograd. Teško mi je da pričam o njoj, bila mi je sve. Kada je ona umrla, onda je i u meni nekako nestalo sve. Neke dve godine sam pustila da odbolujem, iako nikada ne možemo neke drage ljude da prebolimo, ali pokušavam svaki dan, čuvam je u lepom sećanju, napravila je od mene čoveka, ko zna šta bi bilo sa mnom, bila je jedina u mom životu. Naravno, bili su mama i tata tu, ali je majka bila mnogo mlada, putovala u to vreme, ne zameram joj - rekla je Jelena i priznala kakv je to trag ostavilo na nju.

foto: Printscreen YT

- Ja sam uvek bila rame za plakanje, pa me je taj težak život i detinjstvo naučilo da prepoznam kada je nešto dobro, a kada loše i imam to u sebi. Slaba sam na malu decu, jer sam ja tako odrastala i tako me je baka učila. Uvek prepoznam tu neku napuštenu tužnu decu, uvek pomognem, žao mi je, jer donekle vidim sebe. Mala ja koja je imala dosta loših trenutaka u životu, kao i lepih sa bakom, ali sam imala i dosta traumatičnih iskustava, kao i svi što imamo i držimo ih u sebi - započela je Jelena.

foto: Printscreen YT

Ona je sada govorila o svojim bolnim trenucima iz detinjstva.

- Najbolniji trenutak u životu mi je to što mi je jako nedostajala majka. Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Kaže meni moja Gordana: " Pa ja sam tvoja majka", ja kažem da znam, ali tri meseca nije malo, kao beba sam došla da živim sa mojom bakom. Teško mi je bilo prihvatanje mojih roditelja, niko me nije razumeo, čini mi se da me ni dan danas ne razumeju po pitanju svega. Verovatno sam se zato malo i povukla, imam neki svoj svet, teške su to stvari - rekla je pevačica za Grand.

Bonus video:

07:45 STARS EP294