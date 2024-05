"ISTINA JE" Oglasio se otac Jelene Vučković nakon što je u suzama otkrila da su je ostavili kao bebu: U početku je bilo..

Jelena Vučković, ćerka pevačice Goce Božinovske i Radeta Vučkovića u bolnoj ispovesti rekla je kako su je roditelji ostavili kod babe koja ju je odgajila.

Jelena je ispričala kako je kao beba od tri meseca ostavljena kod bake, da majku i oca mesecima nije viđala, pošto su oni zasnovali nove porodice i nju "ostavili po strani".

Sada se tim povodom oglasiao i Jelenin otac, kompozitor, Rade Vučković, koji je rekao da je Jelena rekla istinu.

- Jesam gledao, poslala mi je Jelena snimak. Sjajno... Jeste dirljivo, ali to je istinito. To je u početku bilo, posle se sve stabilizovalo. Nju je pogodila ta tema, pa je zato tako reagovala - zaključio je Vučković.

Podsetimo, nakon Jelenine potresne ispovesti oglasila se i pevačica Seka Aleksić koja je pružila podršku Gocinoj najstarijoj ćerki.

Jelena je u velikoj ispovesti rekla da joj najviše nedostajala majka.

- Pa najbolniji trenutak u životu mi je to što mi je jako nedostajala majka. Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Kaže meni moja Gordana: " Pa ja sam tvoja majka", ja kažem da znam, ali tri meseca nije malo, kao beba sam došla da živim sa mojom bakom. Teško mi je bilo prihvatanje mojih roditelja, niko me nije razumeo, čini mi se da me ni dan danas ne razumeju po pitanju svega. Verovatno sam se zato malo i povukla, imam neki svoj svet, teške su to stvari - rekla je ona između ostalog za "Grand".

