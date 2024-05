"SVE JE IMALA, SVE ŠTO POŽELI" Goca Božinovska otkrila detalje iz detinjstva ćerke: Deda je voleo da popije, a Jelena...

Jelena Vučković gostojući u jednoj emisiji otkrila je detalje iz svog detinjstva, te se rasplakala i priznala da je odrasla sa bakom na selu.

foto: Printscreen YT

Kao bomba odjeknnula je vest da su je majka Goca Božinovska i Rade Vučković ostavili kao bebu od tri meseca kod bake i posećivali je kad za to imaju vremena.

Nakon oglašavanja za Kurir, Goca Božinovska je ponovo govorila o Jeleninoj izjavi i objasnila tačno o čemu se radi.

foto: Nemanja Nikolić, screenshot

- Nedavno je bila godišnjica Jeleninoj baki (mojoj majci) i zbog toga je ona posebno emotivna. Njih dve su bile baš vezane i mnogo teško podnosi gubitak. Odrasla jeste sa njom, ali se ona nije lepo izrazila i ispalo je tako kako je ispalo. Deda je imao jako težak život, svako svoju muku ima, voleo je da popije i znao je da maltretira baku što je moju ćerku jako pogađalo i ona to ne može emotivno da podnese. U emisiji nije želela deku da spominje i te ružne stvari koje je radio, ali čim se seti odmah se potrese i rasplače. Suze su zapravo zbog toga i što je skoro bila na groblju. Toliko je vezana za nju bila na pre nego što odemo na groblje joj kupi lekove i ponese - govorila je Goca i dodala:

foto: Printscreen/TV Pink

- Normalno da je bila sa mojom majkom, pa ja danas čuvam svoje unučiće, to je normalno. Kome će te ostaviti dete ako ne nekom svom, najbližem. To je samo ispalo tako zbog njene emotivnosti. Da je sve to istina, saznalo bi se mnogo ranije... Naravno da smo u sjajnim odnosima i da sam stalno dolazila, kao i one kod mene. Jelena prosto ne može da se oporavi od njene smrti... Sve je imala, sve što poželi, kao što i danas ne prođe ni minut da ne mislim na nju, čujemo se po 20 puta dnevno - rekla je Goca za Kurir.

