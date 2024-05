"VOLIM I POŠTUJEM TRADICIJU" Viki Miljković otkrila kako se slavi Vaskrs u njenom domu, zbog ovoga se ne razlikuje od ostalih žena

Najveći hriščanski praznik Vaskrs danas se tradicionalno slavi u domovima širom zemlje, a Viki Miljković se posebno raduje i pripremi trpeze.

Viki ne krije da u njenom domu vlada praznična atmosfera, i trudi se da maksimalno poštuje tradicije.

- Od kad znam za sebe, još od kad sam bila dete bilo je tako i ja sada tako učim moje dete i nadam se da će i oni nastaviti tu porodičnu tradiciju. Inače, ja sam neko ko mnogo voli i poštuje tradiciju i običaje. To držim i kod nas u kući, ali volim da se raspitam za tuđe i da znam kako je – sa osmehom je rekla Violeta.

Na Veliki petak tradicionalno se farbaju jaja, a u tome Viki posebno uživa. S obzirom da je prošle godine isprobavala moderne tehnike farbanja, ove godine nije mnogo eksperimentisala.

- Donela sam neke boje iz inoststranstva jer ja to volim da isprobam, ali najviše volim da farbam crvena jaja, to prvo. I ono što je jako zdravo je lukovina, ljuspice luka se potope u toplu vodu i stoje celu noć, ta jaja su mi najslađa i to je nešto što je obavezno. Naravno, volim da ima i drugih boja, pogotovo onih svetlijih. Nekada sam crtala i pisala, stavljala travčice, a možda ću i sad - otkrila je Violeta.

Ni bogata trpeza neće izostati u domu popularne pevačice, a otkrila je i šta će se sve naći danas na meniju.

- Mi postimo ceo post i onda jedva čekamo i radujemo se Uskrsu. Imamo ta neka tradicionalna jela koja se prave samo za Božić ili za Vaskrs. Mi na jugu smo navikli da je predjelo kao glavno jelo (smeh), više vrsta sireva, suhomesnato, pite, gibanice, salate, kajmak, sir. Ali nam posle predjela treba pauza da bi nastavili dalje. Naravno, domaća supa je tu i mi Nišlije volimo da napunimo paprike, pa zatim meso, pasta. Ma kod mene to traje ceo dan, od deset ujutru do sedam uveče - ispričala je sa širokim osmehom.

Za razliku od mnogih pevačica, Viki je spremna da zasuče rukave i pokaže svoje kulinarske sposobnosti, čemu se najviše raduju njeni ukućani.

- Tada nemam žene koje mi inače pomažu, svako je u svojoj kući. Ja sa zadovoljstvom kuvam za svoju porodicu i prijatelje - priznala je pevačica.

