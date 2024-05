UDALA SE ZA 19 GODINA STARIJEG I RODILA MU DETE, A ONDA JE SVE PUKLO: Dragana Mitar ogolila dušu: Bilo je od ljubavi do mržnje

Bivša pevačica i rijaliti učesnica Dragana Mitar neretko je nailazila na osudu javnosti zbog burnog ljubavnog života.

Tokom svog učešća u "Zadruzi" Dragana je priznala da je tokom braka bila neverna supurugu Siniši Dragutinoviću sa kojim ima sina, kao i da su jedno vreme bili u nekoj vrsti "otvorenog braka".

- U svakom braku ima i trzavica i padova. Posle pet godina naše veze došlo je do nekih nesuglasica, pa smo se razdvojili na nekoliko meseci. Nismo se papirološki razvodili, ali smo rešili da stavimo tačku. Ni on nije bio cvećka, a ni ja. Hteli smo da se razvedemo, ali u tom nekom periodu on je imao nekog u privatnom životu, a i ja. Posle nekoliko meseci smo shvatili da smo zapali u neku kriznu situaciju gde smo stavili tačku i rešili smo da braku damo još jednu šansu. Između nas je razlika 19 i po godina. Nikakvu instituciju braka nismo narušili. Šta je on radio ne zalazim isto kao ni on. Iskreno, nemamo više nikakvih problema - ispričala je ona tada.

Podsetimo, Dragana je nedavno progovorila o odnosu sa bivšim suprugom

- Ja sam se udala za čoveka koji je bio stariji od mene. U njegovom društvu bilo je dosta prijetelja koji su šetali tako šetali "nove modele". Iz tog društva sam spoznala kako se o tome priča. Kako muškarci stare, njima trebaju mlađe devojke, pa tako i žene kako stare, trebaju joj mlađi muškarci - rekla je Dragana Mitar u "Magazinu In", pa dodala:

- Ja sam se razvela i smatram da je to bolje! Kada je ljubav prestala ja sam otišla. Posle se desila još jedna ljubav, koja takođe nije opstala. Sada imam novog momka, koji je mlađi od mene. Sada sam dosta sazrela, pa ću evo ekskluzivno i reći da smo ja i moj bivši suprug sporazumno rešili sve naše nesuglasice. Naša priča je išla od ljubavi do mržnje, ali se na kraju lepo završila.

