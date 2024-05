NEPRIZNATI SIN PEVAČA ODVEO MAJKU NA LUKS DESTINACIJU: Devin se dugo nije pojavljivao u javnosti, sada ne skida osmeh sa lica

Mirjana Antonović godinama se sudi sa pevačem Miroslavom Ilićem kako bi dokazala da je on biološki otac njenog sina Devina.

foto: ATA Images, Nemanja Nikolić

Devin sa porodicom živi u Americi, a on i njegova majka u Srbiju dolaze samo zbog ročišta. Oni vode život na visokoj nozi, a Devin je nedavno postao i otac.

Devin se posvetio porodičnom životu, a sada je njegova majka nakon dužeg perioda objavila njihovu zajedničku fotografiju.

foto: Printscreen

" Devin, Aiden i ja na putu za Vegas", napisala je kratko Mirjana.

Podsetimo, Mirjana je nedavno progovorila o unuci Evi i otkrila kakve sličnosti ima sa Miroslavom Ilićem.

- Što se tiče male Eve, ne može se objasniti koliko je pametna, a posebno medena. Lepa je kao lutkica, a ima dispoziciju jednog anđela. To sigurno nije od Miroslava nasledila. Oni koji su je videli komentarišu da oči ima plave i slične su Miroslavu. Šta se može reći na to? Geni su čudo. Deda joj je, dobila je bar nešto lepo od njega. Kad bude starija i ona će, nažalost, saznati istini o svom dedi, ali ovog puta prvo od svog oca Devina. Slučaj je i suviše daleko otišao da se bilo šta može u sadašnjem vremenu sakriti. Već i ptice na grani znaju ovu našu temu. Bilo bi lepo kada bi ljudi bili normalni. Sada bi Miroslav mogao da drži unuku na krilu, međutim ovde se radi o ljudima koji nemaju ljudske osećaje, niti pameti u glavi, a još manje obraza. Sve je to izopačeno. Često se zahvaljujem Bogu da nas je uklonio i zaštitio od svega toga - rekla je ona tada.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

07:04 STARS EP 291