LEKOVI I TOALET-PAPIR PO PODU, ANA NIKOLIĆ DIGLA SVE 4 UVIS, A RALE RUČKA: Ovako izgleda zajednički život pevačice i kompozitora

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale, osim toga što poslovno sarađuju, u međuvremenu su postali i jako bliski.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Pevačica i kompozitor se u poslednje vreme gotovo ne odvajaju, a kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora, njihovo druženje je postalo toliko intenzivno da se Ana nedavno skoro i preselila u Raletov stan u centru grada, a mnogi tvrde i da su njih dvoje u ljubavnoj vezi.

foto: Printskrin/Instagram

- Ana i Rale se poznaju godinama, ali su počeli intenzivnije da se druže tokom rada na njenom novom albumu, koji uskoro treba da se pojavi u javnosti. Malo-pomalo, oni su baš postali bliski, a mnogi su uvereni i da između njih ima i nešto više od prijateljstva, te da su oni u ljubavnoj vezi, o kojoj ne žele da govore javno. Ana već neko vreme i spava kod Raleta u stanu, čak i svoju ćerku dovodi kod njega na spavanje. Maltene se i preselila, to mogu da vam potvrde sve komšije iz njegove zgrade, u kojoj živi i gde ima muzički studio. On je u početku češće bio kod nje u stanu na Voždovcu, ali je u poslednje vreme više ona kod njega. Ana je počela i da na Instagramu postavlja snimke iz Goranovog stana, a na jednom od poslednjih vidi se i kako leži u Raletovom dnevnom boravku, dok on jede u trpezariji. S njom je tad bilo i njeno dete, a mnoge je šokiralo i to što su u stanu bili haos i nered, pa su oko Ane na podu bili lekovi, toalet-papir i razbacane stvari - ispričao nam je naš izvor.

foto: Printskrin/Instagram

Pokušali smo da kontaktiramo sa Anom i Ratkovićem kako bismo čuli njihovu stranu, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

1 / 8 Foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, nakon što je Ana u decembru napala Raleta i fizički nasrnula na njega ispred njegove zgrade, u kojoj sad najčešće boravi, što je tada za Kurir potvrdila i Olja Bajrami, svedok incidenta, pojavile su se spekulacije o njihovoj navodnoj romansi, ali je kompozitor to tad demantovao za medije.

foto: Kurir

Kurir.rs/A.P.

