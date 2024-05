OVAKO JE ĆERKA GOCE BOŽINOVSKE IZGLEDALA U OSNOVNOJ ŠKOLI: Jelena Vučković živela sa bakom, kilometrima pešačila do učionice

Emotivna ispovest ćerke pevačice Goce Božinovske i kompozitora Radeta Vučkovića uznemirila je javnost.

foto: Printscreen

Jelena Vučković je otvorila dušu i otkrila nepoznate detalje iz svog detinjstva, te priznala da ju je majka sa tri meseca kao bebu kod bake na selu ostavila i povremeno dolazila da je poseti. Njen otac Rade je potvrdio njenu priču, dok je Goca Božinovska za Kurir tačno objasnila kako je to izgledalo.

foto: Nenad Kostić

Vučkovićeva je nešto kasnije priznala da je reku suza prolila zbog deke koji je maltretirao baku kada je u alkoholisanom stanju, te da je nakon njegove smrti život krenuo u boljem smeru.

Jelena je pre nekoliko godina objavila fotografiju iz perioda osnovne škole kada je na selu živela sa bakom i svaki dan nekoliko kilometara pešačila do škole.

foto: Printscreen/Instagram

- Onda je tu bilo dosta suza, straha, bežanja. Bila sam mala. Baka me je uvek štitila, dolazila je da me sačeka ispred škole. Imala sam 4 kilometra da idem peške, još nije bilo autobusa u to vreme. Tek smo u osmom razredu dobili neki bus. Ja sam živela na selu, iako sam rođena u Beogradu, jer sam igrom slučaja odvedena. I eto, dosta se pešačilo, išlo se i starija deca su me uvek zadirkivala kao bakino unuče. Bilo je tu svega – ispričala je pevačica za Grand priznala i da se osećala odbačeno tokom detinjstva:

foto: Printscreen

- Pa kako da se ne osetiš odbačeno? Šta je tad mogla jedna žena od tad 50 godina da mi pomogne. Sve što je bilo u njenoj moći. Jer i ona je bila nemoćna kao žena, tu nije bilo muške ruke da se nekome požališ, da ti neko pomogne. Jedina me je ona branila. Moja baka. Od svega.

