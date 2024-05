OVO JE MUŽ JELENE VUČKOVIĆ: Ćerka Goce Božinovske se za njega tajno udala, žive daleko od Beograda, a evo kako izgleda (FOTO)

Ćerka pevačice Goce Božinovske, Jelena Vučković, privatan život vešto skirva od očiju javnosti i o njemu skoro nikada ne govori.

foto: Damir Dervišagić, screenshot

Ćerka Goce Božinovske i Radeta Vučkovića od samog početka karijeru gradi na pesmama, a ne na skandalima i detaljima iz privatnog života.

Ona se 2016. godine tajno udala za dugogodišnjeg dečka Aleksandra Sofronića. Ubrzo nakon što se pojavila ova vest, njena mama Goca Božinovska ju je demantovala. Međutim, zet je ubrzo demantovao taštu i potvrdio pisanja medija.

– Naravno da smo venčani. To je nešto između njih dve, ne znam šta bih vam rekao. Možda je Goca tako reagovala jer je mislila da je to privatna stvar – rekao je tada Sofronić.

foto: Printskrin/Instagram

Jelena i Aleksandar žive u Valjevu, a u Beograd dolaze samo da obiđu porodicu i kada pevačica ima poslovne obaveze.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, u potresnoj ispovesti Jelena Vučković, ćerka Goce Božinovske, rekla je kako su joj roditelji oduvek falili jer su je sa samo tri meseca ostavili kod bake.

foto: Printscreen

Gocin bivši suprug, Rade Vučković, potvrdio je navode ćerke da su je roditelji ostavili sa samo tri meseca, a Goca je sada prokomentarisala tu njegovu izjavu:

- On je jeste ostavio, ali ja nisam. Mama je čuvala. Ja ginem za nju, meni nije teško za nju na kraj sveta da odem. Mi smo u odličnim odnosima - rekla nam je Božinovska.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, u svojoj velikoj životnoj ispovesti, Jelena je rekla kako joj je najbolnije bilo to što je odrastala bez majke.

- Najbolnije mi je to što mi je jako nedostajala majka. Ja sam imala sreću što me je odgajila jedna divna žena, ona je u stvari moja majka. Teško mi je bilo i prihvatanje mojih roditelja. Čini mi se da me i danas ne razumeju. Roditelji su gradili svoje karijere, napravili svoje nove porodice. Baka mi je govorila: Pogledaj gore u avion, tu je mama, sad će da ti baci bombone". Majka me je posećivala, bila je deo mog života, ali ne toliko koliko mi je nedostajala. Kad su praznici, rođendani, kad su priredbe u školi. Ne žalim ja sebe, ali falile su te neke stvari i dan danas fale - rekla je Jelena između ostalog za "Grand".

Kurir.rs/Blic

