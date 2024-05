Teya Dora je nakon Beovizije pobrala dosta simpatija, a upravo će ona večeras predstaviti Srbiju u prvom polufinalu ovogodišnje Evrovizije koja se odigrava u Malmeu.

Da podsetimo, ona nastupa pod rednim brojem dva, a možda bude prva koja je osvojila ovo prestižno takmičenje pod tim brojem, a izlaže pesmu Ramonda, koja je naišla na kontroverze nakon svog izbacivanja.

Priču o celokupnoj euforiji pred veliki nastup, ali i ponosu koji pevačica stvara, naša novinarka Teodora Borozan je potražila kod Jasne Jojić, odnosno majke trenutno popularne pevačice.

foto: Kurir televizija

- Utisci su veliki, pre svega treba da pozovemo sve u dijaspori da glasaju za našu Teodoru i da pozovemo naše slavne Srbe da zovu svoje fanove u inostranstvu da glasaju za nju i ako neko ima mogućnosti da zove ljude u Indiji, Kini, Nepalu, celoj Aziji, Africi, Kanadi, Americi... Svi ti ljudi ne znaju mnogo o Evroviziji jer dosad nisu ni učestvovali, a sada prvi put mogu da glasaju iz celog sveta, pa se nadam da će koji glas završiti kod Teodore - započela je radosna majka pevačice.

Potom je odgonetnula šta Teodora kaže u privatnim razgovorima:

- Čula sam se pre oko sat vremena sa njom, reče da je i te kako zadovoljna sinoćnom probom pred punom dvoranom. Kaže da zvuči daleko bolje kada je dvorana puna. Videla sam neke snimke, mnogo je ljudi u publici njihalo u ritmu pesme svojim blicevima, tako da je Teya spremna i da nam broj dva neće smetati, jer se štošta događa po prvi put ove godine u Evroviziji. Prvi put glasa ceo svet, prvi put nema žirija u polufinalu, a eto, neka se desi prvi put da pobedi neko pod rednim brojem dva.

03:50 ZVAĆEMO LJUDE IZ CELE AZIJE, AFRIKE I AMERIKE Majka Teya Dore nije skrivala uzbuđenost: Juče je imala probu pred punom dvoranom!

Jojić je rekla koje savete je dala svojoj ćerci pred bitnu noć:

- Pa, ne delim ja Teodori toliko saveta jer me više puta uverila da je veoma odgovorna, samostalna i da ima dobru procenu situacije. To je za mene dovoljno, ako ona kaže da je nešto dobro, ja u to ne sumnjam, jedino dodajem optimizam jer sam optimističnija od nje.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

11:14 Poslednji intervju Teya Dore pred polazak za Malme