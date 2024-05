"OČEKUJEM JE U FINALU, TEYA DORA IMA DRUGAČIJU PESMU OD OSTALIH" Jordan: Svi idu na radost i veslje, a ona na duboku emociju!

Pevačica Ivana Jordan je učestvovala na nekoliko Beovizija, gde je ostavila lep trag, a danas daje podršku našoj učesnici Teya Dori na Evroviziji.

Jordan je gostovala u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji, a prvo je spomenula kakva očekivanja ima za večeras od Teya Dore, koja nastupa pod rednim brojem dva.

- Očekujem da ćemo proći u finale jer je njena pesma drugačija od ostalih, od svih drugih zemalja, svi idu na radost i veselje, dok je Teya Dora imala duboku emociju, jednu lepu poruku. Samim tim, to ljudi prepoznaju, evropska publika to voli, pa se nadam dobrom plasmanu. Godinama sam shvatila, jer volim tu temu, da postoje dve kategorije koju evrovizijska publika voli. To je ili pesma koja ima radost i veselje, pa diže adrenalin ili pesma koja ima duboku emociju, neku iskrenost u kojoj se ljudi nalaze. Upravo mislim da Teyina pesma ima ovo drugo, nije išla na spektakl, već da uđe u dušu i srce - započela je Jordan.

Potom se osvrnula na ostale takmičare, pa je izdvojila hrvatskog predstavnika:

- Pa Bejbi Lazanja apsolutno, meni se on dopada, on pruža onu radost o kojoj smo pričali. Doduše, i njegov tekst je umnogome interesantan, on priča o rasipanju ljudi, odlasku sa sela, a vrlo otvoreno peva o tome, na jedan duhovit način. Meni je simpatično kada kaže "neću da uzmem kravu, idem u veliki grad", lepa pesma za motivaciju ljudi da se više pažnje posveti prirodi. Otvoreno govori o tom otvorenom problemu.

