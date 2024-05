NAPUSTIO ESTRADU, POSTAO DOKTOR, A ONDA OTIŠAO IZ SRBIJE! Nećete verovati kada vidite kako danas izgleda Zoran Vanev

Stihovi koje je otpevao Zoran Vanev pojedinci su doživeli kao deo svoje biografije posebno oni koji su trbuhom za kruhom otišli van Balkana kako bi na bauštelu tražili svoju sreću. Posle toliko godina pada se i dalje u sevdah i dižu ruke čim se čuju otpovene reči: "Ovo je juzna pruga, ni ljubavi, ni druga, ni stalne adrese". Slična sudbina zadesila je i Zorana Vaneva koji je svoj život nastavio da gradi u Švajcarskoj.

Pevač Zoran Vanev proslavio se pesmom "Južna pruga",a nakon što je stekao veliku popularnost, povukao se iz javnost.

Zoran je diplomirao na Fakultetu za prirodnu medicinu i postao priznati doktor prirodne medicine u Švajcarskoj.

- Imam i dodatnu profesiju, ali muzika meni ostaje kao gen koji je urođen i uvek ću se truditi da budem aktivan pa makar i ovako malo. Za dodatnu profesiju, koja mi je zadnjih četri godine sada glavna profesija, a to je da sam diplomirao na Fakultetu za Prirodnu medicinu i postao priznati doktor prirodne medicine u Švajcarskoj - rekao je Zoran ranije.- Moje studije su trajale celih pet godina od ponedeljka do nedelje (bez pauze), zato što sam studirao od ponedeljka do petka na prirodnom odseku, a svake subote i nedelje sam izučavao konvencionalnu medicinu - rekao je on jednom prilikom i dodao:

- Zato sam i nestao sa estrade, ali se ne kajem uopšte, zato što se sada bavim jako korektnim poslom. Imam svoju praksu u Cirihu već četiri godine i kao doktor prirodne medicine sam priznat kod zdravstvenih osiguranja.

Zoran je inače poreklom iz Makedonije, a danas živi u Švajcarskoj gde je osnovao porodicu i okrenuo se potpuno drugoj poslovnoj delatnosti i izgleda skroz drugačije.

