ANA NIKOLIĆ PRIZNALA VEZU SA RALETOM! Potvrdilo se pisanje Kurira (FOTO)

Nakon što je Kurir prvi pisao o haosu i neredu u stanu Gorana Ratkovića Raleta i Ane Nikolić i spekulacijama o njihovom ljubavnom odnosu, Ana se oglasila na svom Instagramu i kako se čini, priznala da uživa u ljubavi sa kompozitorom, o čemu se do sad samo nagađalo:

- Baš sam pošla da spremim stan… ali to je nemoguće… Tara plus Rale… plus moje stvari i ja… Onda sam logično odlučila da se ne nerviram i kupim sebi nešto… Uvek može gore - napisala je Ana na Instagramu.

Podsećamo, Kurir je pre par dana pisao kako se pevačica i kompozitor u poslednje vreme gotovo ne odvajaju, a kako smo tada saznali od dobro obaveštenog izvora, njihovo druženje je postalo toliko intenzivno da se Ana nedavno skoro i preselila u Raletov stan u centru grada.

