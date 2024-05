PEVAČ PREŽIVEO AGONIJU DOK SE TAKMIČIO U ZVEZDAMA GRANDA! Otvorio dušu i priznao: "Mislili su da nisam dovoljno zreo..."

Marko Gačić proslavio se učešćem u „Zvezdama Granda“, a nedavno je otvoreno govorio o takmičenju.

foto: Printskrin/Instagram

Marko priznaje da mu je taj period dok se takmičio bio naporan i težak, a posebno zbog toga što je morao da opravda ime poznatog oca, harmonikaša Mikice Gačića.

- U tom trenutku kada sam se takmičio, ime mog oca mi je bila otežavajuća okolnost, imao sam možda veću tenziju zbog toga. Neki komentari su tada bili da je to što sam ja u takmičenju namešteno, ali to nije bilo tačno. Čak, moj otac u tom trenutku nije bio za to da se ja takmičim, smatrao je da nisam dovoljno sazreo ni pevački ni što se posla tiče, obzirom da sam jako mlad krenuo u sve to – rekao je on i dodao:

foto: Printscreen

– Ja sam još kao dete pratio „Zvezde Granda“ i želja mi je bila da zapevam jednog dana na toj sceni, to finale mi je bio uvek neostvarena želja. Uvek se rado prisetim tih dana takmičenja i ponovo bih se prijavio.

Na prvoj audiciji, pred Sašom Popovićem i Žikom Jakšićem, mladi Gačić zapevao je numeru Šabana Šaulića pod nazivom „Lepi dani mog detinjstva“, a koliko je imao veliku želju sveodči podatak da je obmanuo žiri.

foto: Printskrin

Nakon što je završio izvođenje Marko je dobio pohvale od strane Saleta i Žike koje je zanimalo koliko Gačić zapravo ima godina.

– Tu sam napisao da imam 16 jer me nisu pustili da se prijavim, ali imam 13 - odgovorio je u sekundi što je sve nasmejalo.

foto: Printscreen/Youtube

– Bravo! Evo čika Sale ti kaže da ćeš ti za dve godine biti pevač, samo malo glas…Inače pevaš perfektno - iskren je bio Popović.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

07:06 STARS EP296