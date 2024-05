DVE GODINE BEZ VIDOJA RISTOVIĆA Ljuta borba za imovinu oca i supruge završila na sudu, Miša Grof tražio pomirenje, Nikolina odbila

Vidoje Ristović na današnji dan pre tačno dve godine iznenada je preminuo.

foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Njegovu smrt najteže je podneo njegov neutešni otac, Miša Grof koji je jako teško podneo vesti o gubitku sina jedinca, ali i supruga Nikolina Pišek koja je u braku sa njim dobila ćerkicu.

Nakon Ristovićeve smrti spekulisalo se mnogo toga, a loši odnosi Nikoline i svekra Miše doživeli su vrhunac.

foto: Dragan Kadić

Voditeljka je tada javno priznala poniženje koje je godinama trpela od porodice supruga.

- Vidojeva porodica šikanira me već 10 godina. Zašto, ne znam. Ne mogu ulaziti u to.

foto: Nenad Kostić, Dragan Kadić

Miša Grof je sa druge strane tvrdio da je voditeljku u tom odnosu samo novac zanimao, te su godinama imali sukob zbog imovine a slučaj je završio i na sudu.

- To što Nikolina misli da može da rasproda kolekciju mog pokojnog sina, tu se grdno prevarila. Moj otac je bio isto kolekcionar i ja sam to radio celog života, pa Vidoje, a sad se ona pravi pametna i hoće da rasipa sve. Evo da otkrijem, cela kolekcija mog sina će ići ili u Istorijski muzej ili u Muzej primenjene umetnosti. Čuo sam i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić železničku stanicu želi da napravi muzejem grada Beograda i tu će biti svi legati. Daće se predlog. Komplet ću sve da poklonim. Nikolina se samo nalazi s ljudima da vidi kolike pare za koju sliku može da uzme. Vidoje je putovao po svetu i kupovao umetnine. Kakav je to način da se tako postupa - govorio je tada Miša Grof.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Podsetimo, Miša Grof je nedavno za Kurir rekao da je povukao sve tužbe i da više ne želi da se sudi sa suprugom pokojnog sina, dok je voditeljka tvrdila da ne zna o čemu se radi i da nije obaveštena.

foto: ATA images

Na pomenu koji je porodica održala pre nekoliko dana, Nikolina se nije pojavila, a Miša Grof se tim povom oglasio.

- Nije se pojavila. Ne znam zašto, nismo se ni čuli ni videli, da je htela došla bi. Unuka je mala da bi došla sama, ona je dete. Samo neka Nikolina uživa. Ja sam nikako, popio sam neke tablete i legao.

