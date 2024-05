"MORALI SU DA MU SEKU NOGU I RUKU" Stanislav Krofak o stravičnoj tragediji: Brat je pao ispred mene sa krova zgrade, a ja sam...

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stanislavom Krofakom o današnjoj temi, koja je: "Uspomene".

Koja sećanja bi voleo da možeš da obrišeš - pitao je Darko.

Kada mi je brat pao s krova, rođeni brat, pao je ispred od mene. To je bilo pre tri godine. Ja sam mislio da je mrtav. Sa 17 metara je pao na asfalt...Brat je živ, preživeo je, ali mi je najteže bilo kada su mi sekli nogu i ruku - rekao je Stanislav.

foto: screenshot Pink tv

Šta će ti ostati kao najlepša uspomena iz "Elite" - pitao je Darko.

Tren kada sam ulazio ovde, trenuci s Majom i Uroš, gde bi ga sreo i da provodim vreme s njim?! - rekao je Krofak.

Kada bi kristalna kugla mogla da ti kaže bilo šta o tebi, tvom životu i budućnosti, šta bi pitao - pitao je Darko.

Da li ću izdržati ova dva meseca do kraja...Ja sam pismo doživeo s jedne strane, a onda ovde druge i to me jako muči - rekao je Krofak.

Koja je ubedljivo najgora uspomena koju ćeš poneti iz "Elite" - pitao je Darko.

foto: Printscreen

To pismo i to veče odmah posle pisma, ponedeljak. To me je razvalilo - rekao je Stanislav.

Bonus video:

02:07 NAJCRNJI DAN ZA SRBIJU NAKON DRUGOG SVETSKOG RATA! Radulović: KAŽNJENI SMO jer su kriminalci i rijaliti zvezde postali VASPITAČI